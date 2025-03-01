批國民黨戰力弱》趙少康：反惡罷竟也抄名單

前國民黨副總統候選人趙少康在臉書發文批國民黨，「沒看過戰力這麼弱的在野黨」。（資料照）

2025/03/01 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕中選會審定通過第一階段連署的立委罷免案件，只有公民團體遞交的十九件國民黨立委罷免案，九件由藍營推動的民進黨立委罷免案都未達連署門檻，且罷綠連署頻傳抄名單爭議；去年大選的國民黨副總統候選人趙少康昨在臉書以「沒看過戰力這麼弱的在野黨」為題發文，批評國民黨過去總是質疑民進黨發動的罷免案，連署名單都是抄來的，所以要修法規定連署必須附上身分證（影本），「結果現在的反惡罷居然好的不學，也在抄名單？」

趙少康還說，「侯友宜和我的總統副總統競選補助金一億四千多萬元不是都捐給國民黨了？四十多個區域立委當選的政黨補助金，每票五十元，每年二億多元（四年十億元）都到哪裡去了？如果都付黨工薪資了，那黨工的動員力在哪裡？」

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趙少康發文痛陳這個結果嚴重影響國民黨形象，讓支持者失望。趙表示，「既然民進黨擺明是府院黨全部投入，國民黨居然坐視惡罷橫行，擺爛、耍廢，連罷免綠委的第一階段連署都不過，二階要如何過？身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻？」「被退件的連署案還有一次補件機會，如果不能在十天內趕快補足連署人數，真會被民進黨笑死。」

對於趙少康的抨擊，黨內人士回應，盼望所有藍營意見領袖能把對於綠營的不滿，化成對於遭遇民進黨惡意罷免的支持。

黨內：盼對綠的不滿 化成支持反惡罷

這位人士說，反惡罷，以戰止戰，就是國民黨面對民進黨以鋪天蓋地資源，操作惡意罷免，撕裂台灣人民的態度，希望所有支持者、意見領袖，都能把對於綠營的不滿，化成對於遭遇民進黨惡意罷免的支持，還有對於認真反制罷免青年的支持。

國民黨智庫副執行長凌濤受訪指出，藍營罷綠團體昨起加開各地連署站，會在二二八連假期間全力以赴，他側面了解這些團體補件狀況，相信能在十天內完成，甚至會超過原本預期份數的兩倍。

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