罷免第二階段連署本月展開》綠評估：黨介入角色越淡 罷藍委越容易

大罷免第二階段連署將於本月展開，執政黨動向備受關注。黨內評估，民進黨介入角色越淡，藍委罷免案就越容易通過。（資料照）

2025/03/01 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免第二階段連署將於本月展開，執政黨動向備受關注。黨內評估，民進黨介入角色越淡，藍委罷免案就越容易通過，因為事實證明，國民黨主導反而讓罷免綠委的正當性不足；綠營多數基層黨公職則協助代收、代轉連署書，盼成為民意的後盾。

代收連署書 成為民意的後盾

罷免潮戰火延燒，綠營人士評估，第二階段連署門檻大幅提高至選舉人總數的十％（第一階段為一％），對缺乏組織的公民團體是一大挑戰，而各縣市黨籍民代大多有提供代收、代轉連署書的服務；且據觀察，罷免案能否順利達標，取決於「仇恨值」與「勝選差距」兩大因素，例如國民黨立委徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、廖偉翔等人就是觀察指標。

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全台唯一推動市長及立委「雙罷」的新竹市，地方人士透露，國民黨立委鄭正鈐意圖與新竹市長高虹安抱團搶救，但近期新竹市政接連出包，兩人綁在一起根本是「穩死」。

民進黨台北市黨部主委張茂楠受訪表示，台北市黨公職持續都有代轉連署書，至於是否參與擺攤、爭取連署等形式，需由黨中央統一規劃及發布。新北市黨部執行長高碩呈則說，所有新北黨公職共設立五十八處連署書代收站，遍佈廿九個行政區，將協助民團代收、代轉連署書，站點將持續增加。

立法院民進黨團總召柯建銘號召黨團成員成立服務站，強調罷免由公民走在前面，黨團當民意的後盾，提供各區罷免書，填完後再集中送交公民團體，只是做代收代付的工作。民進黨立委許智傑、吳秉叡等人亦紛紛響應，盼公民團體能得到更多助力。

尊重公民自主 避免淪政黨對抗

黨內人士說明，民進黨大原則是尊重公民自主，避免罷免行動淪為政黨對抗，尤其近日連署審查結果可證，國民黨以全黨之力主導，反而讓罷免綠委的正當性不足；因此，應讓罷免案回歸公共議題層次，政黨介入的角色越淡，就越容易通過。黨內人士強調，這並非所謂「地方熱、中央冷」不同調，而是整體戰略考量，部分罷免團體經溝通後，也逐漸了解這項「距離」的用意，小不忍則亂大謀，不宜貿然出手。

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