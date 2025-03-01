9綠委罷免案 死亡連署近千人

綠委罷免案 不合格提議樣態

2025/03/01 05:30

選會委查核 6案不合格率逾三成 重複連署共669人

〔記者李文馨、黃子暘、董冠怡／綜合報導〕第一階段罷免提議結果出爐，首波送件的十九件國民黨立委全數進入第二階段連署，陸續送件的九件民進黨立委罷免案則未達門檻。根據選委會查對結果，進一步分析相關數據，九件罷免民進黨立委案的「死亡連署」人數相加近千人，重複連署人數也逾六百人，九案有六案不合格率逾三成。

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民進黨新北市黨部昨天在臉書發文，揭露三位新北市綠委罷免案提議中，包含涉嫌造假、亡者連署等不合格樣態數據，並諷刺說，國民黨竟能復活數百人來參與連署，莫非是「煉金術士」？

罷免國民黨立委 合格率幾達九成

據了解，通過第一階被提議罷免者包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁。民進黨立委部分目前九件皆未達門檻，包含蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲及王定宇。

從合格率來看，罷免國民黨立委的合格率普遍皆高達九成以上，僅罷免國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁合格率為八十七．七％，該案多以具原住民、公務員身分不符規定遭剔除。另外，首波罷免連署中，新竹市立委鄭正鈐連署份數破七千人，扣掉不符規定者仍有六八七○人，數量驚人。

罷免民進黨立委的不合格率，九案中有六案超過三成，九案相加的死亡連署人數最多，高達九八六人，其中山地原住民立委伍麗華有一八九人、新北市立委張宏陸一八○人、李坤城一三九人、台南市立委林俊憲一○七人、王定宇九十九人，其餘立委也有三十至八十人不等；反觀罷免國民黨立委數據，十九案相加僅有十人為提議前死亡的連署，遭剔除者多為戶籍地址填寫有誤或不明。

對於第一階段提議書未達門檻，推動罷免蘇巧慧的團體聲明，已收到缺件函文，近日會再衝刺數量，整併既有保留件數。罷免張宏陸案發起人吳禹辰回應，領銜人已出國，待領銜人回國後檢視資料再對外說明。

罷免李坤城團體表示，罷團無法查證真偽，志工也沒有偽造、冒用意圖。對於有一三九份亡者連署，罷團回說，「很有可能是民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署」。

蔡其昌罷免案僅需補提61份 最可能成案

對於第一階段未達標者，中選會將會依法請其補提，補提以一次為限。若以「符合規定人數」減掉「原選區選舉人數的一％」計算，多數民進黨立委罷免案仍需四百至一千份以上才會達標，僅有台中市立委蔡其昌罷免案僅需補提六十一份合格提議書，經補提程序最有可能成案。

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