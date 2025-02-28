共軍無預警操演 國軍揭露機艦數

中國解放軍廿六日無預警在我西南外海約四十浬處劃設操演區實施「射擊訓練」，我海軍班超軍艦（1108）監控共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）。（海軍司令部提供）

2025/02/28 05:30

〔記者方瑋立、陳鈺馥、鍾麗華／台北報導〕中國解放軍廿六日實施「聯合戰備警巡」，並公然挑戰國際秩序，無預警在我西南外海約四十浬處劃設操演區實施「射擊訓練」。國防部昨公布資料顯示，自廿六日上午六時起單一日內，總計偵獲中共四十五架次軍機、十四艘次軍艦，期間劃設的「操演區」長七十浬、寬二十浬。

卓揆批中共違反國際慣例 恣意鬧事

國軍昨公布資料陳述，總計偵獲中共四十五架次軍機、十四艘次軍艦，其中卅四架次逾越海峽中線，進入我中部及西南部空域。共軍公然無視國際慣例，無預警廣播所劃設的射擊「操演區」，距離我高屏約四十浬，整體長七十浬、寬二十浬，區域內合計有中共「遠海長航編隊」主、輔戰艦七艘及二十架次主、輔戰機、直升機、無人機。

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國防部也向國人強調，國軍將持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

行政院長卓榮泰昨也在院會表示，中共公然違反國際慣例，無預警在距離高雄、屏東四十浬處劃設操演區，進行射擊訓練，不但對國際航空安全及海上船隻安全造成高度的威脅，也影響區域和平、安全與穩定。呼籲中共對於此種違反國際慣例恣意鬧事的行為，能夠有所自制。

卓揆要求國防部持續嚴密掌控台海周遭情勢，嚴防周邊各種狀況，也請各部會就業管業務提高注意力。

中國國防部狂言「早晚收了你們」

中國國防部發言人吳謙昨被問及共軍是否可能「以演轉戰」的障眼法攻台時，不願評論具體戰法，但他聲稱「只要有人搞台獨，就必然遭到解放軍的迎頭痛擊」，並警告「美方一些人」，別想在台灣問題上「偷雞」，並「正告民進黨當局，早晚要來收了你們」。吳宣稱，「台灣問題」屬中國內政，不容任何外來干涉，美方妄圖「以台制華」縱容民進黨，必將禍及自身。

外交部、陸委會譴責中方軍事挑釁

針對共軍公然挑戰國際秩序，在包括越南、菲律賓及紐澳等多國外海皆有類似行徑，外交部昨表達嚴正譴責，呼籲中國理性自制，即刻停止軍事挑釁。外交部表示，中國一再坐實其為台海及印太區域和平穩定最大的麻煩製造者，以及唯一且最大的威脅。

陸委會發言人梁文傑表示，中國在沒有通報情況下，在澳洲外海突然舉行實彈射擊，已違反國際慣例，共軍廿六日又在高屏外海無預警發布操演區，對航域安全造成威脅，也是對台海安全不負責任的挑釁及破壞，對於兩岸關係造成惡劣影響，陸委會予以嚴厲譴責。

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