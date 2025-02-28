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    賴總統指示國安局 堅定推動反滲透

    國安局昨舉行「七十週年局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第廿五期結訓典禮」，總統賴清德監誓結訓學員完成宣誓。（中央社）

    國安局昨舉行「七十週年局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第廿五期結訓典禮」，總統賴清德監誓結訓學員完成宣誓。（中央社）

    2025/02/28 05:30

    透過「國安共同威脅圖像」 偵處共諜案

    〔記者方瑋立／台北報導〕共諜案頻傳，總統賴清德昨於國安局「七十週年局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第廿五期結訓典禮」致詞時表示，中國仍是台灣主要國安威脅，近年更利用我國民主自由的開放環境，吸收現、退役軍警發展組織。他除勉勵結訓學員堅守效忠國家初心，抗拒一切誘惑和滲透外，也期許國安局及情報單位堅定推動反滲透工作，透過「國安共同威脅圖像」協力偵處共諜案。

    勉勵結訓學員效忠國家 抗拒誘惑

    賴清德致詞時首先肯定國安局透過國安情報蒐研，迅速應處各種安全威脅與挑戰，並祝賀全體結訓學員順利結業，期勉未來在工作崗位上堅守初心、效忠國家，抗拒一切誘惑與滲透，為國安情報工作貢獻心力。

    賴指出，中國仍是台灣當前最主要的國安威脅，近年更不斷利用我國民主自由的開放環境，利用黑道幫派，或吸收國人甚至現、退役軍警發展組織，企圖取得政府機敏資訊及分化國人團結。尤其去年因共諜案合計起訴六十四人，已是四年前的四倍。

    中國統戰滲透加劇 國人提高警覺

    面對中國對台統戰滲透加劇，賴清德期許國安局及國安情報單位堅定推動反滲透工作，透過「國安共同威脅圖像」，協力偵處共諜案件，並應提醒國人提高警覺，共同守護國家安全。

    另針對台灣處於世界民主防線前端、直面中國威脅，賴清德也期勉國安局擴大與國際友盟的戰略溝通，透過情蒐和交流建構堅韌國際安全合作網絡，並以人工智慧、大數據等新興科技提升國安情報專業和情蒐能量。

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