斷我海纜 台版鐵達尼也有嫌疑

調查人員透露，去年擱淺黃金海岸、遊客拍照打卡的「台版鐵達尼」多哥籍貨輪「蘇菲亞號」，也是「重點關注」船隻。（資料照）

2025/02/28 05:30

〔記者王捷／台南報導〕「宏泰號」疑似蓄意破壞海纜案，目前由南檢偵辦中。辦案人員也透露，去年至今在台南近海，有五艘「重點關注」船隻，包含去年擱淺在黃金海岸成為網紅景點的「台版鐵達尼」多哥籍貨輪「蘇菲亞號」，調查人員希望政府能重視。

多哥籍蘇菲亞號 海巡「重點關注」

據了解，從去年開始，台灣近海就出現許多行徑怪異的船隻，他們的共同點是漁船上沒漁獲、貨船上沒貨物，也沒有人敢委託他們送貨捕魚，因為這些船的共同點是設備不符合船舶法的安全規定，進入漁港、商港一定過不了檢查，無法出港，但他們都在台灣近海附近漂泊，曾有走私的紀錄，行徑很怪異。

請繼續往下閱讀...

調查人員發現，在「宏泰號」前，就已有海纜破壞的案例，只是「宏泰號」是國內第一次抓到人、船的案例。例如今年一月，一艘喀麥隆籍貨輪「順興卅九」也拖斷基隆港外海的國際海纜，被政府發現後卻偷溜，傳出還有其他「順字輩」的貨輪跟「順興卅九」換班，隨時在台灣近海漂泊，目的不明。

但是，海巡人員即使知道這些船有異，也無法隨意登船檢查，因為登上外國籍船隻，視同外國領土，隨意登船可能會引起外交事件，只能加強關注。

去年在黃金海岸擱淺的「蘇菲亞號」，也是海巡人員的「重點關注」船隻，一樣在近海漂泊，沒載貨、不入港，船身破爛，直到遇上颱風擱淺，船擱淺後船員立刻逃跑、船長也放棄擱淺貨輪，結果怪船被大家當成觀光景點，調查人員呼籲政府應該重視，修改相關法令，嚇阻敵國的「灰色行動」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法