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    中資貨輪斷纜案 海巡：修法規劃禁制區保護海纜

    調查人員指出，這一年來有許多類似的「掛牌船」，既然無法嚇阻這些船，政府可以修法規劃「禁制區」來保護海纜。（取自管碧玲臉書粉專）

    調查人員指出，這一年來有許多類似的「掛牌船」，既然無法嚇阻這些船，政府可以修法規劃「禁制區」來保護海纜。（取自管碧玲臉書粉專）

    2025/02/28 05:30

    執法有據 預防性驅離可疑船隻

    〔記者王捷／台南報導〕「宏泰號」破壞海纜案，當調查人員要爬上船梯時，梯子還一度故障，「宏泰號」不僅船上沒有半點貨，甲板一踩就破，還有其他破損處以水泥修補。調查人員指出，這一年來有許多類似的「掛牌船」，既然無法嚇阻這些船，政府可以修法規劃「禁制區」來保護海纜。

    宏泰號查無貨物 甲板一踩就破

    登記國外的船隻，海巡人員要登船，如同登入他國領土，因此當「掛牌船」還未做出破壞行為時，海巡人員只能監控，這些「掛牌船」平常就在海纜附近徘徊，趁著風浪大時去破壞海纜。

    海纜是國家重要建設，台澎海纜預計明年再新增一條，但是海巡人員指出，設有海纜的海域卻沒有保護廊帶，應該立法規劃「禁制區」來保護海纜。只要在海纜附近海域的無理由停留，巡防單位包含軍隊、港警與海巡人員就可以上前驅離，讓海巡或是相關單位在執法時有法源依據。

    台灣因應中國漁船勾斷馬祖海纜事件，迅速修訂「電信管理法」，明確將破壞海纜入罪，也讓台南地檢署偵辦「宏泰號」於法有據。海纜在全球通訊中的重要性不斷提升，傳統法律往往難以應對其特殊需求。因此，各國除了加強事後懲處，也應該立法採取預防性措施，以強化海纜保護機制。

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