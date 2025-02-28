中資貨輪斷纜案 管碧玲：王姓船長曾持假證件入境被查獲

破壞台灣海纜的中資貨輪，船艏和船艉船名處加了插槽，是一艘可隨時抽換鐵板變更船名的「掛牌船」。（取自管碧玲臉書粉專）

2025/02/28 05:30

〔記者洪定宏、鍾麗華／綜合報導〕中資背景的多哥籍貨輪「宏泰五八」，疑似故意拖錨破壞台澎第三海纜，中國籍王姓船長已被法院裁定收押，海委會主委管碧玲昨指出，這艘船的船長曾經用假證件（護照、海員證）入境被查獲，現在掩飾違法的企圖昭然若揭的「千面船」船長斷我海纜，感謝檢方支持詳查聲請羈押，也謝謝院方支持准予羈押禁見。

行政院長卓榮泰昨也表示，台南地檢署已聲押禁見該船中國籍王姓船長，這是我國依法行使必要的司法管治權。他也感謝海巡署在第一時間落實安全維護機制，積極且有效率的攔獲該船，目前全案已進入司法調查程序。

請繼續往下閱讀...

斷纜頻傳 卓揆：提高警覺、加強備援

卓揆強調，海纜是對外通聯的主要途徑，一旦中斷，將嚴重影響民生通訊與國土安全。政府已將國內外海纜指定納入關鍵基礎設施，也請各部會對於直接、間接或灰色地帶的侵擾提高注意力，各部會一定要從各項準備工作來提高警覺、加強備援，為國家打造安全韌性的防衛系統，讓國家安全得到保障，也讓國人安心正常生活，彰顯政府存在的價值與必要性。

管碧玲則對中資背景貨輪涉嫌破壞海纜一事指出，「宏泰一六八」，又名「宏泰五八」，又再名「善美七」，名字是用活動鐵板在船舷「插卡」，一不小心，說不定還插出「Hong 美七」？中文、英文隨他「插卡」；船艏、船艉任他取名，如此行徑，除了掩飾違法，還有什麼邏輯可以解釋？

管：海巡堅定執法 盼司法力量相挺

管表示，違法的準備這麼充分，到底滯留海上何為？何以七次廣播不予回應？斷纜是不是故意？偵查、判決，都挑戰檢方院方的智慧！海巡堅定執法之後，還懸在空中，要看院檢是否支持！

管碧玲舉澳洲龍蝦走私案、中國「華益九號」抽砂船等案纏訟多年強調，台灣是民主法治國家，但海巡在捍衛民主的同時，也在迎戰中國利用民主傷害台灣！這個戰爭，海巡非常需要院檢司法力量的支持！惟願：「不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法