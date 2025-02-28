中資貨輪斷纜案 中籍船長收押

中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」疑故意破壞台澎第三海纜，台南地檢署聲押中國籍王姓船長獲准，7名中國籍船員戴電子腳鐐並暫置船上。（海巡署提供）

2025/02/28 05:30

七中國籍船員戴電子腳鐐 暫回船上安置

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦國內第一件疑似「掛牌船」破壞海纜案，中資背景的多哥籍貨輪冒充其他船名，在破壞海纜後被逮到，台南地檢署昨聲押禁見中國籍王姓船長獲准，七名中國籍船員則是戴電子腳鐐暫回船上安置。據了解，真正的「宏泰號」目前停在安平港區，相關單位也在釐清為何這艘「假宏泰」會知道港內有艘「真宏泰」，疑點重重。

可換鐵板變更船名「掛牌船」

真正「宏泰號」停泊安平港區

據了解，這艘「假宏泰」在一個星期前就已在台南近海附近遊蕩，而且海巡署多次以救援頻道呼叫，「假宏泰」都沒有回應，直到大約三天前海象不佳時，「假宏泰」來到將軍漁港近海，海巡人員數度欲上前驅離，但因風浪大很難靠近，廿五日凌晨海巡署就接獲中華電信報案海纜斷裂，懷疑這是預謀的破壞行動。

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當天，「假宏泰」對海巡署廣播警告充耳不聞，還偽造「船舶自動識別系統AIS」貨船匿名試圖隱藏真實船名，海巡署立即調派增援，當天中午將「假宏泰」押返台南安平港。調查人員也發現，船艏和船艉船名處，加了可以改變船名的插槽，是一艘可以隨時抽換鐵板變更船名的「掛牌船」，而真正的「宏泰號」則是停在安平港區。

王姓船長無法釋疑 聲押獲准

針對種種疑點，王姓船長沒有說清楚，檢方向法院聲押王姓船長獲准，七名船員涉案輕微，但為了保全人證，南檢做出限制住居處分，要求七人配戴電子腳鐐，暫時安置在「假宏泰」船上，相關單位仍在釐清背後的人際關係。

據傳七名船員來自中國東北，偵訊期間吃不慣調查人員為他們買的便當，聲稱太清淡，七人獲知限制住居處分後，詢問調查人員能不能讓他們吃些家鄉菜平復一下情緒，希望能要些酸菜，或是台灣泡菜也可以，但被調查人員拒絕。

南檢對此回應指出，無法證實船長、船員的省籍，對於船員限制住居處分，檢方要求七人配戴電子腳鐐，並指示海巡署尋找適當處所安置，設下多重防護網避免人證逃亡，但不便說明安置場所與七人的飲食。

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