今赴立院提交請願案 王婉諭籲速廢止壯促法

時代力量黨主席王婉諭（左）、世代共好協會昨舉行「吳春城轉身繼續賺，廢壯促法刻不容緩」記者會，呼籲立院廢止惡法，還世代青年正義。（記者劉信德攝）

2025/02/28 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭日前與世代共好協會理事長張育萌發起公民連署，訴求廢止前民眾黨立委吳春城提出的「壯世代政策及產業發展促進法」。王婉諭昨表示，目前已有近一九○○位各界代表響應，顯示社會已有高度共識，今天正式提交請願案至立法院，呼籲立法院儘速廢止壯促法。

近一九○○人連署促廢止

王婉諭指出，吳春城聲稱僅凍結兩千萬元預算，但根據立法院審查報告，民眾黨團與吳春城共凍結六大部會近二．三億元預算，其中僅有金管會一案註明併入委員會決議，相關凍結案恐成為吳春城卸任後操控政府的籌碼，各部會為求解凍預算，反被迫推行「壯計畫」，造成嚴重資源浪費。

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王婉諭說，吳春城不僅透過主決議要求教育部推動「第三人生大學」計畫，甚至要求將壯世代理念納入十二年國教的教科書內。她痛批，立惡法、綁規格、賺四代，然後拍拍屁股走人，留下滿地的爛攤子，這就是吳春城一年立委任內的成績單。

張育萌表示，該法案在吳春城與立院衛環委員會召委蘇清泉的推動下，僅花八十八天即快速通過，缺乏充分社會討論，埋下政策矛盾與資源分配不均的隱憂。他強調，壯世代掌握全台三分之二財富，卻享有專法保障，而青年專法草案至今未能通過，凸顯世代資源分配的不均。

針對是否廢止壯促法，國民黨團首席副書記長羅智強昨表示，立法院立法就事論事，有什麼該說、該改的、該調整的就到立法院來討論。他指出，壯促法的立法過程中，民進黨立委全力支持、相挺，該法三讀後，民進黨立委也都搶著上台去發言，歡欣鼓舞地慶祝法案通過，現在回頭批評，「民進黨轉彎翻車的情形比比皆是」。

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