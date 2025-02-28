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    預算遭重鍘 監院廉政專刊停刊

    監察院昨表示，因今年度業務費預算遭立法院審議刪減九十六％，即日起停止編印收錄公職人員財產申報資料的「廉政專刊」。（資料照）

    監察院昨表示，因今年度業務費預算遭立法院審議刪減九十六％，即日起停止編印收錄公職人員財產申報資料的「廉政專刊」。（資料照）

    2025/02/28 05:30

    三月起申報人須「自行蒐集」財產資料

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院昨表示，因今年度業務費預算遭立法院審議刪減九十六％，即日起停止編印收錄公職人員財產申報資料的「廉政專刊」，另自三月一日起，原本提供給公職人員申報財產使用的「授權介接財產資料服務」也停止，往後須由申報人「自行蒐集」財產資料。

    停止上網公告 改現場查閱

    監察院昨發布新聞稿表示，依立法院審議一一四年度預算結果，該院業務費遭刪九十六％，導致公職人員財產申報資料編印「廉政專刊」業務，無預算辦理。因此，今年度應刊登公報並上網公告的公職人員財產申報資料，全數改為現場查閱。

    依「公職人員財產申報法」第六條及同法施行細則第十六條規定，監察院應於收受申報兩個月內，將資料審核、彙整列冊以供查閱，並於完審三個月內，定期刊登政府公報，並上網公告至其喪失原申報身分後一年。

    監院表示，今年應刊登的公報資料，全數改為現場查閱，若有查閱需求，需依規預約並填寫書面申請表，依通知時間攜帶身分證到場查閱。

    此外，監院指出，公職人員財產申報查核平台系統維運經費預算亦遭刪減，在維持法定業務優先考量下，自三月一日起停止提供「授權介接財產資料服務」。今年度應向監察院及法務部辦理財產申報者，需由申報人「自行蒐集」財產資料辦理。

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