共商財劃修法 財部下週邀地方政府開會

財政部次長阮清華說，新修財劃法使中央政府平均要刪減28％預算，公共托育補助每人每月7000元到13000元，可能減到4900元至9100元。（圖：行政院提供）

2025/02/28 05:30

〔記者鄭琪芳、鍾麗華／台北報導〕行政院昨通過財劃法覆議案，財政部表示，財劃法修正攸關國家財政資源重分配，應充分討論並審慎規劃，不應倉促，希望透過覆議讓立法院再次審視法案內容是否符合國家利益及全民福祉，透過民主審議程序進行充分討論，制定更完善的分配機制。據了解，財政部最快下週邀集地方政府及學者專家開會，共商財劃法修正方向。

行政院長卓榮泰昨在院會後記者會說明，財劃法修正案有四項窒礙難行之處：第一，大幅改變中央地方財政結構，卻未併同檢討事權，造成部分中央施政無法延續；第二，修正統籌分配稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距，背離財劃法立法本旨；第三，大幅增加地方自治財源，又規定中央不得減少給地方的一般性補助款項與金額，非常不合理；第四，未考量施行應有之準備作業期間，不利各級政府預算秩序維持及執行。

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財政部也指出，經與主計總處研議，財劃法修正案大幅削減中央可運用財源，直接改變中央與地方的財政結構，卻未併同檢討中央與地方的事權分配，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續，將影響全民福祉，例如公托補助、租金補貼等可能減少。

公托、租金補貼 每月恐少數千元

財政部次長阮清華說，新修財劃法使中央政府平均要刪減廿八％預算，育兒津貼原本每人每月五千元到七千元可能縮減；公共托育補助每人每月七千元到一萬三千元，可能減到四千九百元至九千一百元；租金補貼每戶每月最高補貼二千元至八千元，可能減至一千四百元到五千六百元間，其他許多項目可能也都會受影響。

立法院去年底三讀通過財劃法修正案，財政部初步試算，中央必須多釋出統籌稅款三七五三億元給地方、增幅達八十．三％，且以財源最充裕的台北市增加四一六億元最多，新北市增三七四億元次之；若以增幅來看，連江縣暴增三．五八倍最驚人，新竹縣市、花蓮、金門、台東、宜蘭縣均增兩倍以上，但台南、高雄市僅增約五成敬陪末座。

卓揆也表示，在討論財劃法覆議前，他特別向在場六都代表說明，行政院一直有方案要與地方政府充分討論，討論已在上會期進行，只是立院朝野協商時，苦無機會與大家提出行政院方案。行政院願意啟動新一波實質討論、座談與會議，討論出一部可長可久的財劃法。

阮清華強調，財劃法是中央、地方政府財政收支劃分根本大法，財政部不反對修法，但希望充分與地方溝通，昨天已發出通知邀集地方政府開會，也希望地方政府用合理、和平方式提出有建設性意見。

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