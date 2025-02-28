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    讓朝野立委一起討論 朱立倫：盼卓揆赴立院報告

    針對行政院就立法院通過的中央政府總預算案、財政收支劃分法提出覆議，國民黨主席朱立倫昨回應表示，希望行政院長卓榮泰能到立法院進行報告，讓朝野立委一起討論。（記者王藝菘攝）

    針對行政院就立法院通過的中央政府總預算案、財政收支劃分法提出覆議，國民黨主席朱立倫昨回應表示，希望行政院長卓榮泰能到立法院進行報告，讓朝野立委一起討論。（記者王藝菘攝）

    2025/02/28 05:30

    〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕針對行政院就立法院通過的中央政府總預算案、財政收支劃分法提出覆議，國民黨主席朱立倫昨回應表示，希望行政院長卓榮泰能到立法院進行報告，讓朝野立委一起討論。

    朱強調，立法院通過的總預算金額為有史以來最高，如果行政院認為預算不足，按照過去做法應該是提出追加減預算，如果行政院硬要提出覆議，希望卓揆到立法院報告，讓朝野立委一起討論，反正現在立法院正在總質詢期間，大家可以把問題討論清楚。

    朱立倫還說，財劃法更是過去國民黨、民進黨兩黨的主張，卓揆如果認為地方多分一點財源就要多負一點責任，有關中央、地方責任分配，可以再做說明或要求，而且這與財劃法的精神不相違悖，立法院通過財劃法之後，就是要中央政府別再集權、集錢，讓部分的財源可以合理回歸地方政府。

    國民黨團書記長王鴻薇表示，在野黨在立法院一定會依法審查，幾乎可以確定的是，這次覆議案還是會以失敗收場，卓榮泰竟然在立法院說自己是覆議最多的院長，不知道為什麼他一副沾沾自喜，難道每一次的覆議失敗他都要唾面自乾嗎？

    王重申，今年的總預算創下歷史新高，高達將近三兆元的歲出預算還要拿出來提覆議，這難道不是行政院的惡意嗎？只是配合賴總統在搞院際的對立、朝野的對抗嗎？根本無助於國家以及預算的執行。

    民眾黨立委林國成表示，立法、行政各有職掌所在，審預算是立委的權力，也是立院的職權，預算不足，行政院可以追加預算，不需要覆議。

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