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    財劃法、總預算 政院提覆議

    行政院院會昨通過，將對財劃法及總預算提出覆議案，院長卓榮泰昨舉行記者會，說明提出覆議的四個理由。（記者劉信德攝）

    行政院院會昨通過，將對財劃法及總預算提出覆議案，院長卓榮泰昨舉行記者會，說明提出覆議的四個理由。（記者劉信德攝）

    2025/02/28 05:30

    卓揆提四理由 盼立院能讓政院充分說明

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨提出財劃法與今年度中央政府總預算案覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議。對於總預算案，行政院長卓榮泰舉行記者會表示，盼立法院能讓政院充分說明覆議理由，若覆議案無法成立，行政院會尋求解凍程序，以及尋求部會內部流用做法；若解凍有困難、流用也禁止，最後部分政策只能與地方政府共同負擔。

    卓揆表示，政院提出覆議有四個理由，也就是立法院通過的預算案法律案，如果不是破壞國家憲政體制、五院院際權力分立；如果不是侵犯民眾基本權益，影響民主法治運作；如果不是弱化國家財政健全，造成預算調適困難；如果不是未經過實質充分討論，違背立法程序正義，因為這些造成五院失序、施政困難，讓政院窒礙難行，行政院是不會輕易提出覆議。

    針對總預算窒礙難行之處，卓揆指出，首先，要求行政院自行調整刪減數高達六三六億元，有違權力分立原則，與預算法規定不符；第二，預算刪減幅度和金額創歷史新高，特定機關與項目大幅度刪減，已影響法定機關正常運作、履行法定職務；第三，預算凍結金額較前三年平均增加九倍，多項凍結案解凍條件和程序難以達成，將造成機關礙於時效無法順利運作、延續。

    卓揆也提到，數發部在院會中表達，相關預算大幅刪凍，已影響到偏鄉地區國人收看無線衛星電視的權利，預算只夠執行半年左右，未來要由地方政府共同負擔；他認為，現在要努力讓覆議案能成立、讓預算能合理恢復，這才是正道。

    總預算若覆議不成 將與地方政府共同負擔經費

    卓榮泰說，若不幸地覆議案無法成立，政院將尋求儘速解凍相關預算，讓各部會能順利使用，或是能否透過部會內部流用因應，若覆議不成立、解凍有困難、流用也禁止，最後只有跟地方政府共同負擔。

    此外，過去主計總處曾提出動支預備金、追加減預算做為解方，行政院發言人李慧芝表示，這些都在合法合憲救濟範圍內；至於是否評估聲請釋憲、暫時處分，她則說，還是希望立院能重新審議，至於其他合法合憲救濟，都持續研議中。

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