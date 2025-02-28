分享罷免經驗 陳冠榮：投相信的理念一票

2025/02/28 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕大罷免各團領銜人均定案！前罷韓領銜人陳冠榮醫師透過臉書，以三千兩百多字分享擔任領銜人的演說經驗，強調沒有絕對原則，只有必須要做到的那個目的，並提醒沒吃東西就喝咖啡會更緊張。

陳冠榮說明，因陸續看到罷團領銜人在各個場合或電視上的論述，所以想分享自己當初擔任領銜人的經驗。

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首先，要找出並肯定自己的樣貌，了解自己是怎麼樣的人，有什麼樣個性、職業、形象、習慣、聲音特質，罷免不是選舉，不是要讓民眾投你一票，而是投你相信的理念一票。

第二，選擇用A四紙書寫闡述內容，而不是用手機當提詞器，相對手機，A四紙張很容易用大小字體或不同顏色的筆、標出段落或重點句，翻頁或尋找段落時也更方便。

第三、不背稿而是先抓出金句與標題，再以此為圓心去發揮，領銜人不是候選人；他引述高市議員張博洋經驗，演說時用新聞幕僚思維方式，就是先思考發言標題，然後大致思考每段內容。

第四，沒吃東西就喝咖啡會讓手更抖更緊張，緊張時先坐下或先走下台；第五，沒有絕對的原則，只有必須要做到的那個目的。

陳冠榮表示，這些內容不是給那些在台上很自在的人，而是像他一樣的領銜人，希望領銜人可感受到，即便像他這樣在舞台上十分彆腳的平凡人，一樣可以努力順利完成整場運動。

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