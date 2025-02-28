涉貪二審》公司幫代收支票 助理稱顏寬恒有插暗股

顏寬恒開庭結束後強調，不管是助理的真實，還有金流的問題，他絕對禁得起考驗。（記者張瑞楨攝）

2025/02/28 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨立委顏寬恒被控詐領助理費一○八萬元貪污等案，台中地方法院去年一審判處顏七年十月，被控當人頭助理的苑裡營造公司負責人林進福判刑七年八月，兩人上訴二審，高等法院台中分院昨開庭並隔離詢問。林進福強調，自己有擔任助理，他願意測謊，顏「插暗股」二四○○萬元投資苑裡公司；林妻、苑裡公司黃姓會計作證說，林的助理費用於顏購買瑪莎拉蒂豪車等支出，這些關鍵的帳冊表格，是她自己一廂情願做的，得知錯誤後，因太忙而沒有更正。

顏：絕對禁得起考驗

顏寬恒開庭結束後強調，不管是助理的真實，還有金流的問題，他絕對禁得起考驗，「就一張這樣子的一個紀錄（指帳冊表格）」，造成今天他深陷司法，他希望不要有政治力量干涉司法。

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檢方詢問林進福，為何苑裡營造公司（簡稱苑裡公司）幫顏寬恒「代收」支票等款項，又「代付」顏的購車與生活開銷？林解釋，顏是隱名股東，俗稱「插暗股」，出資二四○○萬元，占有公司五成股權，基於情誼，他與公司為顏代收代付各項收支，但他是真實助理，例如他代表顏寬恒參加現任立委傅崐萁之父告別式，都有照片為證。

台中地檢署與台中地院認定顏寬恒詐領助理費，重要證據是苑裡公司帳冊中的表格，其一是「收入明細」，記載林進福擔任國會助理的收入一○八萬餘元進入苑裡公司；其二是「顏董代收代付表」與「支出總表」等表格，記載苑裡公司代付顏寬恒購買瑪莎拉蒂豪車、馬自達轎車與RAV4休旅車，以及支付顏家人保險費、水電費用等開銷。中檢與一審據此認定，顏寬恒利用林進福當人頭助理，詐領助理費一○八萬餘元，用來支付上述開銷。

黃姓會計作證說，上述表格是她主觀、一廂情願的做法，沒有人叫她這樣記載，她實際上也沒拿林的助理費去支付顏的開銷，丈夫林進福告訴她記錯了，她雖知道自己記錯，卻又因忙碌而沒有時間更正。

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