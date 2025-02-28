林岱樺涉貪案 通法寺住持羈押禁見

檢調二度搜索與林岱樺關係匪淺的通法寺，並帶回住持釋煌智（右），偵訊後向法院聲押獲准。（記者黃佳琳攝）

2025/02/28 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金，林岱樺以一百萬元獲交保，但她的胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓女會計三人被收押後，檢調二度搜索與林岱樺關係匪淺的通法寺，並帶回住持釋煌智，偵訊後向法院聲押獲准。

據了解，林岱樺崇信佛法且茹素多年，與轄區通法寺的關係匪淺，釋煌智涉嫌以林父為名成立基金會，將政治獻金違法洗進通法寺。外傳釋煌智雖是佛門中人，但入世甚深，形同林岱樺在高雄的「地下軍師」，甚至聘用立委服務處助理都要釋煌智面試，且釋煌智還廣用自己的人脈，替林岱樺爭取高雄市長初選出線。

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檢調二度搜索 釋煌智有串滅證之虞

檢調廿日偵辦本案，除了林岱樺及釋煌智均被檢方諭令一百萬元交保；隨著林岱樺胞弟等三人被收押，檢調疑仔細勾稽通法寺服務處帳冊，再度發現新事證，因此廿六日發動第二波搜索行動，雄檢也在複訊釋煌智後，依涉嫌貪污等罪且有串、滅證之虞向法院聲請羈押。

高雄地方法院指出，檢調二度搜索時，釋煌智把手機交給弟子保管，弟子竟把手機藏在通法寺洗衣籃內；且釋煌智第一次交保後，竟與同案被告聯絡；他身為通法寺住持及林三郎基金會董事長，對於林岱樺助理的選用也有決定權限，可見他對本案涉案人員具有一定影響力，難以用具保等替代手段代替羈押，因此昨晚裁定他羈押，並禁止接見、通信。

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