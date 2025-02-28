為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林岱樺涉貪案 通法寺住持羈押禁見

    檢調二度搜索與林岱樺關係匪淺的通法寺，並帶回住持釋煌智（右），偵訊後向法院聲押獲准。（記者黃佳琳攝）

    檢調二度搜索與林岱樺關係匪淺的通法寺，並帶回住持釋煌智（右），偵訊後向法院聲押獲准。（記者黃佳琳攝）

    2025/02/28 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金，林岱樺以一百萬元獲交保，但她的胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓女會計三人被收押後，檢調二度搜索與林岱樺關係匪淺的通法寺，並帶回住持釋煌智，偵訊後向法院聲押獲准。

    據了解，林岱樺崇信佛法且茹素多年，與轄區通法寺的關係匪淺，釋煌智涉嫌以林父為名成立基金會，將政治獻金違法洗進通法寺。外傳釋煌智雖是佛門中人，但入世甚深，形同林岱樺在高雄的「地下軍師」，甚至聘用立委服務處助理都要釋煌智面試，且釋煌智還廣用自己的人脈，替林岱樺爭取高雄市長初選出線。

    檢調二度搜索 釋煌智有串滅證之虞

    檢調廿日偵辦本案，除了林岱樺及釋煌智均被檢方諭令一百萬元交保；隨著林岱樺胞弟等三人被收押，檢調疑仔細勾稽通法寺服務處帳冊，再度發現新事證，因此廿六日發動第二波搜索行動，雄檢也在複訊釋煌智後，依涉嫌貪污等罪且有串、滅證之虞向法院聲請羈押。

    高雄地方法院指出，檢調二度搜索時，釋煌智把手機交給弟子保管，弟子竟把手機藏在通法寺洗衣籃內；且釋煌智第一次交保後，竟與同案被告聯絡；他身為通法寺住持及林三郎基金會董事長，對於林岱樺助理的選用也有決定權限，可見他對本案涉案人員具有一定影響力，難以用具保等替代手段代替羈押，因此昨晚裁定他羈押，並禁止接見、通信。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播