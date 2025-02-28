公費助理 賴下三親等禁令 基層傳反彈 民進黨：會積極溝通

民進黨發言人韓瑩昨就黨內針對黨籍民代公費助理新規定進行回應。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/28 05:30

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德要求，黨籍民意代表的公費助理不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，傳出綠營基層反彈。民進黨昨強調，賴採取高標準的態度明確，希望讓大家看到民進黨清廉且遵守規定；面對黨內不同意見，會積極與第一線民代溝通，待中執會通過後將公布詳細做法。

國民黨主席朱立倫昨受訪時批評說，不知道賴清德是要解決問題，還是針對黨內不同派系之間提出一些指控？因為人頭助理問題被起訴或被濫用而起訴的問題層出不窮，應透過修法修得更完備清楚，並且嚴格執法管理。他也說，現在已經到了修法時刻，否則會變成好像司法單位要辦誰，就以血滴子的方式指向特定人物。

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綠民代：嫌執政太輕鬆？

對於賴清德要求，民進黨新北市議員林秉宥在社群平台發文直陳，這邏輯不通，不符合一般性原則及比例原則，更是不當連結。是否有人嫌執政太輕鬆，要往上調難度？他理解黨中央的看法，但這類案件有更好的處理策略，且不應在未經全黨民主程序情況下納入黨章。

民進黨廉政會主委邱駿彥認為，這是社會共業，現行法律不夠周詳，以前大家糊裡糊塗地用，現在愈來愈注意這些事情。他建議可從兩方面解決問題，一是立法院趕快修法、釜底抽薪，讓助理費和行政費用脫鉤；二是賴清德關於公費助理的提案內容，全台各黨派都應該做到，因為助理費問題不是只有民進黨，每一黨都有。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，若立院要與時俱進，啟動公費助理法制化，提出更清楚明確的規範，黨團當然可開放討論；但在修法前，賴清德提出相關倡議，無非是希望用人唯才。對於基層在實務運作上的不同意見，黨中央目前給予六個月的時間討論，盼大家能理解賴的用心。

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