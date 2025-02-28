為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    未過一階罷免提議門檻 9案均為綠委 民進黨批：國民黨才是「真惡罷」

    律師黃帝穎（中）提醒，「幽靈連署」恐涉犯三大罪，刑期最高五年，最多可處新台幣一百萬元罰金。（記者叢昌瑾攝）

    律師黃帝穎（中）提醒，「幽靈連署」恐涉犯三大罪，刑期最高五年，最多可處新台幣一百萬元罰金。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/28 05:30

    〔記者陳政宇、王峻祺／綜合報導〕大罷免潮硝煙四起，民團第一波送件，未通過一階罷免提議門檻的九案，悉數為民進黨立委。民進黨團幹事長吳思瑤昨批評，這凸顯國民黨惡罷的本質，不具備社會正當性，且造假連署涉及刑責，更是貽笑大方；律師黃帝穎提醒，「幽靈連署」恐涉犯三大罪，刑期最高五年，最多可處新台幣一百萬元罰金。

    罷免連署亂象頻傳，吳思瑤昨表示，國民黨所發動的綠委罷免案，有很多弊端，違法冒名的層出不窮，加上中選會提到有九案一階未達標，代表連署內容錯誤率很高，而公民團體對不適任藍委的罷免案，則是按部就班、依法依規。

    吳呼籲，罷免是神聖的憲法賦權，不應做為政黨的政治鬥爭，而違法造假不僅涉及刑責，更是貽笑大方，不具社會正當性。

    民進黨立委林俊憲提醒各地的團體，在二階連署時一定要特別小心，核對身分再收件，以免國民黨把現在的招數栽贓到別人身上。

    民進黨昨也召開記者會，發言人韓瑩盤點，近期包括王美惠、陳冠廷、李坤城、黃捷、許智傑、王定宇、蘇巧慧、吳琪銘、林俊憲、陳俊宇等十位民進黨立委，都接獲冒名連署案件，共通點是選區民眾曾加入國民黨，讓人懷疑是國民黨未經同意就擅自抄名冊冒用。

    「幽靈連署」恐犯三大罪

    黃帝穎示警，「抄名冊」恐涉及三大犯罪，包括涉偽造私文書，可處五年以下有期徒刑；涉及偽造署押，可處三年以下有期徒刑；非法蒐集及利用個資罪嫌，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金。

    另外，自稱「滿城封宇」的罷免團體，發起罷免宜蘭縣民進黨籍立委陳俊宇，送交了四二○四份罷免提議書，但近日有多位縣民陸續收到宜蘭縣選委會查詢函，才得知自己被具名提議連署，驚覺未參與連署，怎會有連署書？有民眾拿查詢單向陳俊宇陳情，並於單據親簽「本人未參與連署，請相關單位查明」。

    陳俊宇表示，最近接獲反映，至少有十人遭冒名連署，根本是用「抄寫名冊」方式發動罷免，罷團已涉嫌偽造文書、違反個資法，他將蒐集證據送交檢調偵辦。罷團回應，連署過程公開透明，由志工協助進行，並未請民眾代簽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播