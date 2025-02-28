未過一階罷免提議門檻 9案均為綠委 民進黨批：國民黨才是「真惡罷」

律師黃帝穎（中）提醒，「幽靈連署」恐涉犯三大罪，刑期最高五年，最多可處新台幣一百萬元罰金。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/28 05:30

〔記者陳政宇、王峻祺／綜合報導〕大罷免潮硝煙四起，民團第一波送件，未通過一階罷免提議門檻的九案，悉數為民進黨立委。民進黨團幹事長吳思瑤昨批評，這凸顯國民黨惡罷的本質，不具備社會正當性，且造假連署涉及刑責，更是貽笑大方；律師黃帝穎提醒，「幽靈連署」恐涉犯三大罪，刑期最高五年，最多可處新台幣一百萬元罰金。

罷免連署亂象頻傳，吳思瑤昨表示，國民黨所發動的綠委罷免案，有很多弊端，違法冒名的層出不窮，加上中選會提到有九案一階未達標，代表連署內容錯誤率很高，而公民團體對不適任藍委的罷免案，則是按部就班、依法依規。

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吳呼籲，罷免是神聖的憲法賦權，不應做為政黨的政治鬥爭，而違法造假不僅涉及刑責，更是貽笑大方，不具社會正當性。

民進黨立委林俊憲提醒各地的團體，在二階連署時一定要特別小心，核對身分再收件，以免國民黨把現在的招數栽贓到別人身上。

民進黨昨也召開記者會，發言人韓瑩盤點，近期包括王美惠、陳冠廷、李坤城、黃捷、許智傑、王定宇、蘇巧慧、吳琪銘、林俊憲、陳俊宇等十位民進黨立委，都接獲冒名連署案件，共通點是選區民眾曾加入國民黨，讓人懷疑是國民黨未經同意就擅自抄名冊冒用。

「幽靈連署」恐犯三大罪

黃帝穎示警，「抄名冊」恐涉及三大犯罪，包括涉偽造私文書，可處五年以下有期徒刑；涉及偽造署押，可處三年以下有期徒刑；非法蒐集及利用個資罪嫌，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金。

另外，自稱「滿城封宇」的罷免團體，發起罷免宜蘭縣民進黨籍立委陳俊宇，送交了四二○四份罷免提議書，但近日有多位縣民陸續收到宜蘭縣選委會查詢函，才得知自己被具名提議連署，驚覺未參與連署，怎會有連署書？有民眾拿查詢單向陳俊宇陳情，並於單據親簽「本人未參與連署，請相關單位查明」。

陳俊宇表示，最近接獲反映，至少有十人遭冒名連署，根本是用「抄寫名冊」方式發動罷免，罷團已涉嫌偽造文書、違反個資法，他將蒐集證據送交檢調偵辦。罷團回應，連署過程公開透明，由志工協助進行，並未請民眾代簽。

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