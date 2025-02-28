查陳啓昱神隱24天行蹤 檢列5疑點

台鹽前董事長陳啓昱（台南地檢署提供）

2025/02/28 05:30

〔記者王捷／台南報導〕去年十月台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，聲押前董事長陳啓昱等五名關鍵被告，但台南地方法院當庭無保釋放陳，隨後陳人間蒸發廿四天，他為何失蹤？跟誰在一起？由於陳的人際關係複雜，金流也複雜，南檢列出五疑點持續追查。

疑點一，台鹽綠能公司在二○一八年六月辦理土地開發管理契約採購案，未依規定進行公開招標，而是以「業主指定」為由，直接將合約交給特定公司。疑點二，一件光電案場採購案中，美商Ｒ公司原以每瓦三六○○元委託台鹽綠能開發，卻又被轉包晁暘開發公司，價格僅為每瓦二三○○元，檢方懷疑涉及人為操控與不當分潤。

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第三，超過兩千萬元的採購案應送母公司台鹽董事會審議，但台鹽綠能公司內部管理層卻未經核准就逕行簽約，會計及稽核單位曾多次簽註反對意見，但「高層」仍堅持推動，顯示內部監督機制形同虛設。疑點四，台鹽綠能在採購前就已與特定公司高層達成協議，例如內部文件就明確標註「已指定鴻暉國際科技公司為承攬廠商」。

最後一個疑點，這種假交易、真利益輸送的模式，非單一事件，而是在多起光電工程採購案中反覆出現，涉及多家關係企業，層層轉包、操控價格。目前檢方正在比對財務流向，不排除增列涉案人員，追查是否有高層涉入決策。

此外，涉及協助陳啓昱逃亡藏匿、台鹽綠能相關太陽能光電工程採購案等，仍由南檢另案偵辦中，將持續追查相關責任人，確保市場交易秩序及投資人權益。

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