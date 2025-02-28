國安官員︰中共對台擴散疑川、棄台、失敗三論

中共透過官宣與官媒周邊社群平台，結合台灣協力單位或個人，擴散「疑川論」、「棄台論」以及「失敗論」等敘事。 （美聯社）

2025/02/28 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國政協主席王滬寧在今年對台工作會議表示，要堅定支持島內愛國統一力量。國安官員透露，該場會議之前，北京中央先找包括中宣部、統戰部、國台辦與公安部等單位，就對台灣的訊息操作做出任務交代，透過官宣與官媒周邊社群平台，結合台灣協力單位或個人，擴散「疑川論」、「棄台論」以及「失敗論」等敘事。

針對「疑川論」，國安官員表示，敘事上會強調美國川普總統要把台灣交易掉，會對台灣徵收保護費，不會站在台灣的利益上。中方並強化以下論述，包括稱「台積電」會變成「美積電」，護國神山變「半屏山」，台積電是民進黨討好美國的「投名狀」，或是台灣半導體變成「伴手禮」等。

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國安官員說，台積電是在二○二○年、也就是川普首任總統任內去美國投資，接連幾年也在日本、德國進行投資。所謂「台積電變成美積電」說法，二○一九年就出現過；但過去五年來，台積電在高雄、新竹等國內各地，都有更新投資以及人才養成，美積電說法不攻自破，老共現另轉而釋放「整個竹科也要搬去美國」等錯假訊息。

第二大敘事主軸是「棄台論」。國安官員指出，內容聚焦在台灣沒有能力保護自己，美國也沒辦法來幫忙，並指台灣就是烏克蘭，分化台美之間的關係。當美國政治人物或知名人士挺台灣時，中共敘事則貼上「這人不是川普團隊」或「這人來做軍火生意」等標籤。

第三大敘事主軸則是「失敗論」。國安官員說，主調是烏克蘭沒辦法了，所以台灣也撐不住了，透過台灣名嘴、協力媒體擴散。但台灣在台海戰略地位，不管經濟實力或國際影響力，乃至整個地緣戰略角色，與烏克蘭都是完全不同課題。

官員︰美國務院官網更新 確保台海和平為核心

國安官員表示，民進黨政府在川普第一任總統期間就有全程合作經驗。美方在軍事、外交層面，包括每年國會授權法案的支持，國務院官網更新，乃至美日峰會以及美日韓外長會議，都是把確保台海和平做為核心，另也把中國脅迫視為挑戰區域穩定。

官員說，從操作棄台論等論述，也掌握到北京後續可能會攻擊目標，例如台灣持續推動全民防衛與全民國防，任何與此相關的人或單位，都是攻擊對象，包括指控「拿黑錢」。

國安單位也掌握，中國國安部、國台辦系統近來分別洽接台灣內部急統政黨，並透過地方公職，以所謂干涉多國內政、接受美國政府支援的理由，鎖定民主實驗室等國際知名研究假訊息及認知作戰NGO，分別進行提告。

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