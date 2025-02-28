移民署掌握 航友旅行社 涉招攬赴中辦證

航友旅行社因涉嫌招攬國人赴中辦證，被移民署鎖定調查。圖為航友設在台南機場的櫃台。（記者王俊忠攝）

2025/02/28 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕官方掌握，兩岸五處據點協助代辦中國身分證或居住證，其中兩處位於新北市、台南市，三處在中國福建。據透露，在台南的「航友旅行社」和新北板橋「昱證資產顧問有限公司」，因為在網路以旅遊方式招攬國人赴中辦證，已被內政部移民署鎖定調查。

旅行業者未經政府許可，開團赴中代辦中國居住證、身分證，或與中國有涉及公權力的合作行為，涉違反兩岸條例第卅三條之一，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

移民署︰航友網登三日行程 收費1萬

據調查，航友旅行社在台南機場設有櫃台，標榜台南地區第一家專業代訂小三通機船票的旅行社，曾代理台中至平潭「海峽號」，以及中國人士來台交流參訪活動。

移民署掌握，航友旅行社曾在網路招攬「廈門開戶，三日輕旅行」旅遊行程，第一天標榜自金門小三通赴廈門；第二天專人陪同辦理中國居住證、手機卡、銀行卡等；第三天自廈門返回金門。行程費用每人一萬元。

同遭鎖定調查 昱證資產公司否認代辦

位於板橋的「昱證資產顧問有限公司」業務範疇是不動產仲介、汽機車零售、網路廣告平台，卻以「三天兩夜旅遊即可辦證」為廣告噱頭，招攬台灣民眾前往中國辦證。對此，昱證資產顧問公司受訪時澄清，實際上沒帶團，絕無幫忙辦證。

官方查出，在福建的三處代辦據點，其中一處是位於廈門市的「福建加宸企業服務集團」，該公司負責人葉蓉露現居廈門；在泉州的據點是「福建省發財信息科技有限公司」，負責人吳春燕，正是泉州台青創業園總負責人林金城的配偶。

另外，漳州台商投資區兩岸青創基地內的「翊瀚眾創電子科技有限公司」也有協助代辦，負責人盧介凡是「樣板台青」，在當地推動兩岸融合發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法