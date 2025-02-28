魯比歐：美承諾防止中國犯台

國國務卿魯比歐26日接受福斯新聞訪問，重申反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為。﹛路透檔案照）

2025/02/28 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿魯比歐廿六日接受福斯新聞訪問，再度談到美國政府護台決心，重申反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，不會摒棄此一長期立場。

訪問提到中國擴軍及可能在二○二七年前犯台的說法，詢問魯比歐和總統防衛台灣的決心。魯比歐提出三點，包括美國所秉持的長期立場，就是「我們反對任何強行、強迫和脅迫改變台灣地位，這自一九七○年代末以來，一直是、而且依然會是美國的立場，不會改變」。

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他說，美國必須「在場」，因為中國試圖把美國逐出印太地區，美國身為太平洋國家，在該區域有強健關係，不會放棄這些關係。美國必須建立國內產能，擺脫對中國的依賴；以及美國必須具備足以回應中國威脅的軍事能力。

主持人詢問，如果凌晨兩點有情報顯示，中國正奪取台灣，美國將如何因應？魯比歐說，美國有既有的承諾來防止並回應這種情況，「會履行這些承諾」，這些承諾也是美國的立場，「中國也了解這點」。他指出，最佳的防範之道，就是具備回應的能力；如果中國知道美國無力回應，或領導人很弱，可能會測試，美國不希望走到那一步。

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