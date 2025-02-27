川普交易式外交 學者：台美關係愈低調愈好

東吳大學政治學系助理教授陳方隅（右）表示，由於川普屬於交易式美國總統，台美關係愈低調愈好。（資料照）

2025/02/27 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普第一任期結束前，時任國務卿龐皮歐曾廢除美國與台灣交往限制，相關限制卻在拜登上任後回復，外界關注新上任國務卿魯比歐，是否會再度取消相關限制。學者陳方隅認為，美國與台灣的交往限制並不會拘束到國務院，執政者能夠決定限制的程度；立委陳冠廷也表示，無論美方對準則做何調整，最重要的是確保台美交流能夠更順暢、更具彈性。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，台灣的國家地位特別，需有相關特別規定，龐皮歐當時廢除美台交往限制後，各界就在等待該如何作為，美台之間仍需要有指引規範什麼事情可以做、什麼事不能做，後來拜登政府的國務卿布林肯便讓相關規定回歸。

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陳方隅說，由於川普屬於交易式美國總統，台美關係愈低調愈好，「只要進到他（川普）的雷達就沒好事，他可能就是來要錢、要台積電」，相安無事就是最好狀態，與拜登政府一直提到台美關係堅定的做法不同。

立委：期待台美關係 不受行政障礙

立委陳冠廷表示，無論美方對準則做何調整，最重要的是確保台美交流能夠更順暢、更具彈性，以反映雙邊穩固且價值共享的夥伴關係；同時非常期待未來台美關係能夠持續深化，不受不必要的行政障礙影響。

民眾黨立委林憶君也表示，企盼此法案能順利通過，確保美國透過法律讓政策能夠進一步深化與鞏固台美關係。

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