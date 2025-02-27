為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川普交易式外交 學者：台美關係愈低調愈好

    東吳大學政治學系助理教授陳方隅（右）表示，由於川普屬於交易式美國總統，台美關係愈低調愈好。（資料照）

    東吳大學政治學系助理教授陳方隅（右）表示，由於川普屬於交易式美國總統，台美關係愈低調愈好。（資料照）

    2025/02/27 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普第一任期結束前，時任國務卿龐皮歐曾廢除美國與台灣交往限制，相關限制卻在拜登上任後回復，外界關注新上任國務卿魯比歐，是否會再度取消相關限制。學者陳方隅認為，美國與台灣的交往限制並不會拘束到國務院，執政者能夠決定限制的程度；立委陳冠廷也表示，無論美方對準則做何調整，最重要的是確保台美交流能夠更順暢、更具彈性。

    東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，台灣的國家地位特別，需有相關特別規定，龐皮歐當時廢除美台交往限制後，各界就在等待該如何作為，美台之間仍需要有指引規範什麼事情可以做、什麼事不能做，後來拜登政府的國務卿布林肯便讓相關規定回歸。

    陳方隅說，由於川普屬於交易式美國總統，台美關係愈低調愈好，「只要進到他（川普）的雷達就沒好事，他可能就是來要錢、要台積電」，相安無事就是最好狀態，與拜登政府一直提到台美關係堅定的做法不同。

    立委：期待台美關係 不受行政障礙

    立委陳冠廷表示，無論美方對準則做何調整，最重要的是確保台美交流能夠更順暢、更具彈性，以反映雙邊穩固且價值共享的夥伴關係；同時非常期待未來台美關係能夠持續深化，不受不必要的行政障礙影響。

    民眾黨立委林憶君也表示，企盼此法案能順利通過，確保美國透過法律讓政策能夠進一步深化與鞏固台美關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播