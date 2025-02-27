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    美議員提案「解除美台交往限制」

    美國3名跨黨派聯邦眾議員25日提出法案，要求國務院制定計畫解除美台交往限制。圖為美國國會大廈。（中央社）

    美國3名跨黨派聯邦眾議員25日提出法案，要求國務院制定計畫解除美台交往限制。圖為美國國會大廈。（中央社）

    2025/02/27 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普首次執政時，曾廢除美國與台灣交往的限制，但拜登上任後，部分復歸原狀。美國聯邦眾議院三名跨黨派議員為此提案，要求國務院制定計畫解除目前仍存在的限制，以深化美台關係，傳達「美國永遠不會向共產中國低頭」的訊息。與此同時，兩名聯邦參議員也提案，要求聯邦政府強化美台雙邊旅遊合作。

    二○二一年一月，時任美國國務卿龐皮歐卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台交往準則。拜登政府上任後，恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。

    共和黨眾議員華格納、民主黨眾議員康諾里及劉雲平，廿五日再次提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院解除美台交往仍然存在的自我設限，並制定具體計畫，加以落實。

    法案要求，國務卿必須定期檢視對台交往準則，這些檢視及更新的評估，必須說明現行準則是否能夠深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值、優點及重要性，以確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。

    參議員：設預先通關 促進台美旅遊

    另一方面，中央社報導，共和黨參議員布萊克本表示，台灣旅遊業面臨中共壓迫，她與民主黨議員夏茨攜手提出「台灣旅遊與觀光協調法案」，研究在台灣設立預先通關（Pre-clearance）設施的可行性，以提升安全性及簡化旅行流程，促進美台旅遊與觀光產業夥伴間的合作，將中共的挑戰轉化為強化美台雙邊關係及旅遊業的機會。

    據報導，「預先通關」是指在特定外國機場派駐美國海關與邊境保護局（CBP）人員，在旅客登上飛往美國航班前進行檢查。值得注意的是，每年來自亞洲旅客超過四百萬人次，但亞洲地區尚無任何預先通關設施。

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