在野大砍國防預算引美方關注… 王定宇：拿預算惡鬥 傷害人民

民進黨立委王定宇昨批評，在野黨把國安預算作為惡鬥對象，這是傷害人民的。（資料照）

2025/02/27 05:30

〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕在野黨大幅刪凍國防預算，引起國際關注。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾認為，這將釋出錯誤訊息。民進黨立委王定宇昨批評，在野黨把國安預算作為惡鬥對象，這是傷害人民的；這也是非常緊急、台灣必須思考的重大問題。

對於穆勒納爾的看法，王定宇指出，川普第一任總統時期的白宮副國安顧問博明、美國參議院軍事委員會前幕僚長蒙哥馬利拜訪立法院時，也表達一樣的關切。若川普新政府確認它得到的訊息是台灣在刪減國防預算，不管刪減多少，傳遞的訊息就是「你不在乎台灣的自我防衛力量」。甚至像博明說的，「你是想弱化台灣，方便中國共產黨來管理台灣人民」。

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「這其實不是政治，是一個基本的道理。」王定宇說：「面對威脅，你應該要讓自己具備自我防衛的力量；面對威脅，如果有朋友要幫你，你也必須比朋友更認真的看待自己的安全問題，自助而後人助。」遺憾的是，在國內的國會，藍白連國安、國防、外交預算，都拿來當作惡鬥的對象，也許對內好像在修理執政黨，但其實對外、對台灣堅強盟友，卻釋放出弱化自己的訊息，這是傷害人民的。

王定宇強調，美國、歐洲，甚至台灣周邊鄰國，都在增加防衛預算，面對中國四處惹是生非，卻只有台灣的在野黨聯手把預算降低，這會讓盟友得到錯誤印象。美國政壇相關人士都說，這已是一個非常緊急、台灣必須去思考的重大問題。

國防預算沒逾GDP三％ 藍委：是民進黨政府編列的

國民黨立委徐巧芯則說，國防預算沒有超過GDP三％，是民進黨政府編列的，不是國民黨的決定，我們只能盡力刪減最少的預算，以表達對國防的支持。她強調，對國民黨而言，絕對不可能去刪除民生相關預算，包含教育與醫療等，要如何開源節流，讓國防預算能夠增加才是重點。

國民黨立委黃仁指出，台灣對國安的要求應有更健全制度，國防戰備的提升國民黨不會反對，能增強國軍整體戰力當然是好事。但提高國防預算超過GDP三％，須考量是否對其他預算會有影響，加上募兵制沒有達標，再精良的武器，沒有國軍士官兵加入，如何增加戰力？

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