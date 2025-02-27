《基隆罷免交火》鄭文婷控抄名冊 領銜人紀文荃批自導自演

民進黨議員鄭文婷指控，罷免領銜人找了一群人在基隆市某處集中抄名冊。（資料照）

2025/02/27 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公共事務學會副總幹事紀文荃領銜提議罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷，日前已到中央選舉委員會完成送件。鄭文婷昨天指出，接到吹哨者指控領銜人紀文荃在送件當天找了一群人在基隆市某處集中抄名冊，呼籲民眾站出來舉發這種反民主的違法行為，她也將向基隆地檢署告發。紀文荃反控鄭文婷自導自演，要求拿出證據，將保留法律追溯權。

鄭文婷呼籲 民眾出來舉發違法行為

鄭文婷指出，各地陸續傳出罷免提議書造假的爭議事件，近日她也收到許多民眾的關心與鼓勵，認為國民黨不應以政黨之力惡意罷免認真服務、專業監督的議員。同時她接獲吹哨者指控，國民黨在遞交罷免提議書當天下午，領銜人紀某還找了一群人集中在某處抄寫名冊，對於這種反民主惡意罷免的違法行為，呼籲民眾以行動對抗。

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鄭文婷呼籲仁愛區民眾，若有任何相關的訊息都可與她的服務處聯絡，她會把這些資訊彙整之後，連同已有的資訊一併向基隆地檢署提出告發，遏止這種反民主的違法行為。

紀文荃表示，去年罷樑案時，中選會干預地方選委會查核作業手段層出不窮，民進黨自導自演戲碼民眾看膩了，在罷免理由書內有一條是鄭文婷以告問政，他質問「如果妳認真服務怕什麼」？至於被指找人抄名冊，紀文荃表示，歡迎鄭文婷提出證據，他也保留法律追溯權。

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