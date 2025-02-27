王滬寧：堅定支援島內愛國統一力量

中國全國政協主席王滬寧表示，堅定支援島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑。（中央社檔案照）

2025/02/27 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二○二五年中共對台工作會議廿五至廿六日在北京召開，中國全國政協主席王滬寧指示，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支援島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。

新華社報導，中共黨政軍涉台部門及機關負責人出席會議。王滬寧表示，要貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略。深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進「祖國統一大業」。

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王滬寧指出，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。

王滬寧更說，要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件，堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持「一個中國原則」的格局。

國台辦不滿居住證擬納管

陸委會：混淆身分須應對

此外，台灣民眾申領中國居住證，陸委會擬修法納管，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨嗆言，「民進黨當局」目的是威脅恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸人民往來和交流，是對兩岸關係的嚴重挑戰。

陸委會回應，中共為了推動融台措施，甚至透過台灣的在地協力者，以各種促銷方式招攬國人赴中申辦居住證等身分證件，其混淆兩岸人民身分之目的昭然若揭，我方當然要有所應對。

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