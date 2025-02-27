共軍突在高屏外海操演 漁民怒批無視海上作業安全

國防部26日表示，中共無預警在高雄、屏東外海劃設操演區，並揚言實彈射擊。圖為澎湖漁民日前在台灣海峽中線發現中國軍艦，與此次事件無關。（資料照，漁民提供）

2025/02/27 05:30

〔記者陳彥廷、蔡昀容、洪臣宏／綜合報導〕中國昨天無預警宣布在高屏外海約四十浬處實施「射擊訓練」，引起屏東沿近海漁民極度不滿，抨擊中國流氓行徑，無視台灣漁民出海作業的安全，簡直不把人命當回事。

航港局通知周邊船舶駛離

航港局昨接獲訊息後，立即透過海事中心與海岸電台，以廣播及發布訊文等方式，通知周邊船舶注意安全、駛離該海域。海事中心密切監視海域周邊船舶動態，提醒船舶避免進入操演區，並透過船舶自動辨識系統（AIS）每十五分鐘發布一次訊文方式提醒。

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航港局說，目前各港口船舶進出港作業均正常運作，台灣港務公司亦透過港口船舶交通服務中心（VTS）以AIS每小時發布訊文方式，提醒船舶避開操演區。

從事海上漁業多年的屏東東港林姓船長則痛批，中國無預警的演習行為簡直不把人命當回事，台灣西南海域是台灣漁民每天都經過及作業的區域，萬一造成人員傷亡，該如何討公道？很多東港漁友大罵中國挑釁行徑，整天只知道武力恐嚇台灣人。

屏東立委徐富癸說，屏東沿海漁業活動頻繁，中共軍演毫無預警，讓在鄰近海域作業的漁民面臨極大威脅；漁民陸續反映，中共軍演將導致漁船無法正常作業，除有安全風險，甚至影響漁民生計。

漁會籲漁民這幾天別出海

東港及琉球區漁會指出，漁業電台已通知漁民有關中國演習的訊息及相關海域，若漁民會擔心，這幾天請先別出海，以策安全。

高雄漁會理事長謝龍隱昨天下午則回應說，他沒收到實彈演習的訊息，第一次聽到；也認為高雄近海漁業漁民不會跑到四十浬外作業。

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