為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共軍突在高屏外海操演 漁民怒批無視海上作業安全

    國防部26日表示，中共無預警在高雄、屏東外海劃設操演區，並揚言實彈射擊。圖為澎湖漁民日前在台灣海峽中線發現中國軍艦，與此次事件無關。（資料照，漁民提供）

    國防部26日表示，中共無預警在高雄、屏東外海劃設操演區，並揚言實彈射擊。圖為澎湖漁民日前在台灣海峽中線發現中國軍艦，與此次事件無關。（資料照，漁民提供）

    2025/02/27 05:30

    〔記者陳彥廷、蔡昀容、洪臣宏／綜合報導〕中國昨天無預警宣布在高屏外海約四十浬處實施「射擊訓練」，引起屏東沿近海漁民極度不滿，抨擊中國流氓行徑，無視台灣漁民出海作業的安全，簡直不把人命當回事。

    航港局通知周邊船舶駛離

    航港局昨接獲訊息後，立即透過海事中心與海岸電台，以廣播及發布訊文等方式，通知周邊船舶注意安全、駛離該海域。海事中心密切監視海域周邊船舶動態，提醒船舶避免進入操演區，並透過船舶自動辨識系統（AIS）每十五分鐘發布一次訊文方式提醒。

    航港局說，目前各港口船舶進出港作業均正常運作，台灣港務公司亦透過港口船舶交通服務中心（VTS）以AIS每小時發布訊文方式，提醒船舶避開操演區。

    從事海上漁業多年的屏東東港林姓船長則痛批，中國無預警的演習行為簡直不把人命當回事，台灣西南海域是台灣漁民每天都經過及作業的區域，萬一造成人員傷亡，該如何討公道？很多東港漁友大罵中國挑釁行徑，整天只知道武力恐嚇台灣人。

    屏東立委徐富癸說，屏東沿海漁業活動頻繁，中共軍演毫無預警，讓在鄰近海域作業的漁民面臨極大威脅；漁民陸續反映，中共軍演將導致漁船無法正常作業，除有安全風險，甚至影響漁民生計。

    漁會籲漁民這幾天別出海

    東港及琉球區漁會指出，漁業電台已通知漁民有關中國演習的訊息及相關海域，若漁民會擔心，這幾天請先別出海，以策安全。

    高雄漁會理事長謝龍隱昨天下午則回應說，他沒收到實彈演習的訊息，第一次聽到；也認為高雄近海漁業漁民不會跑到四十浬外作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播