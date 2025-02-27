共軍突在高屏外海操演 學者：我逮斷纜船 針對性反應

國防院國家安全研究所研究員沈明室昨指出，共軍無預警臨時宣布實施射擊操演的針對性非常強，是在我國取締拖斷海纜的中國權宜輪後，就近要求「警巡」中船艦實施射擊的強勢反應。（海巡署提供）

2025/02/27 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕共軍昨實施「聯合戰備警巡」期間，無預警在我國高屏外海約四十浬處劃設操演區，宣稱進行「射擊訓練」，對此，國防院國家安全研究所研究員沈明室指出，共軍無預警臨時宣布實施射擊操演的針對性非常強，是在我國取締拖斷海纜的中國權宜輪後，就近要求「警巡」中船艦實施射擊的強勢反應。

沈明室：我方執法不必受共軍影響

沈明室受訪表示，共軍臨時宣布射擊訓練的針對性非常強，正如越南公布其領海基線後的類似反應，警告意味非常濃厚。可以想像與我國海巡取締中國權宜輪有關，該船已被扣押無法搶救，只好就近利用「警巡」船艦在台海附近實施火砲射擊。但台灣不必受共軍施壓影響，畢竟是執法行為，依法要求賠償，「該怎麼做就怎麼做」。

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沈明室說，中共現在是對美國一系列友台行動，包括國務院刪去「不支持台獨」、以「中國（China）」取代「中共（PRC）」等影響共軍士氣措施的「被動反應」，意在觀察美國態度。但他認為美國大戰略的首位仍是盡其所能打壓中國，同時在經濟、科技與軍事上和台灣關係越來越深化，中國一直展現敏感和反對態度也沒用。

此外，國際海洋法並未禁止平時在公海上進行軍事演習，但根據國際慣例，至少須於演習前廿四小時發布通告。澳洲軍方昨證實，中國海軍軍艦廿一日在澳洲東部外海實施「不負責任」且「具破壞性」實彈演習前，並未提前發出任何通知，澳洲軍方甚至是接獲民航機師示警才知情。與共軍昨日無預警以無線電廣播宣布於我外海「射擊訓練」，形跡高度相似。

何澄輝：台灣應展現一定威懾能力

台灣安保協會副秘書長何澄輝說，共軍近期在澳洲外海的行徑是一大徵兆，意圖恐為測試底線壓力，令我國軍戰備警戒、疲於奔命，同時針對各國反應蒐集戰場情報。他表示，根據國際慣例，軍演需至少廿四小時前公告，但中共等修正主義國家典型作為，就是以「沒有明文規定」為藉口擴張底線，台灣應展現一定威懾能力，以防「溫水煮青蛙」的情況發生。

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