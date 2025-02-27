斷纜事件頻傳 歐洲議會訪團：民主國家應共商對策

國安會秘書長吳釗燮（中）昨會見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（左二）率領的跨黨派議員團，雙方就區域情勢、台灣與歐盟合作等議題深入交換意見。（國安會提供）

2025/02/27 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯昨會見國安會秘書長吳釗燮時指出，中、俄等威權國家擅長以認知戰、網路攻擊及破壞關鍵基礎設施等侵擾民主社會，中國貨船日前切斷波羅的海的海底電纜即為著例，民主國家應提高警覺，共同研商應處之道。

拜訪國安會 討論對抗威權主義擴張

國安會發布新聞稿指出，吳釗燮會見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（拉脫維亞籍）率領的跨黨派議員團，雙方就區域情勢、台灣與歐盟合作及團結對抗威權主義擴張等議題深入交換意見。

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吳釗燮說，中、俄等威權國家近年加大軍事協作，遂行威權擴張，包括首次在北極海進行海警聯合巡航，近期中國更多次在我國、澳洲、越南及菲律賓周邊海域無預警發動軍演，違反國際法及國際慣例，對印太區域和平造成嚴重威脅。

伊亞伯表示，歐洲議會與台灣一樣，對威權國家不斷破壞基於規則的國際秩序同感憂心，將持續以通過決議案等方式，表達反對片面以武力改變現狀等立場。

伊亞伯強調，中、俄等威權國家擅長以認知戰、網路攻擊及破壞關鍵基礎設施等侵擾民主社會，日前中國貨船切斷波羅的海的海底電纜，即為著例，民主國家應提高警覺，共同研商應處之道；台灣面對來自中國的重重壓力，仍展現出開放、蓬勃的民主韌性，相關經驗值得歐洲各國師法及肯定。

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