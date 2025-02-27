管碧玲：宏泰58發現不尋常物品及人

海委會主委管碧玲昨指出，中國權宜輪宏泰五十八「發現有不尋常的物品及人，要分辨是故意或意外是很大挑戰」。（記者洪臣宏攝）

2025/02/27 05:30

斷纜事件層出不窮 不排除中國灰色襲擾

〔記者洪臣宏、陳鈺馥／綜合報導〕我國海纜多次遭中國權宜輪下錨拖斷，海委會主委管碧玲昨天指出，斷纜事件不排除背後有中國灰色襲擾；她還提醒，對岸小目標偷渡的行徑都有一定模組，很可能也是灰色襲擾戰術的一環，面對敵人陰謀，應從修法或適法用法來面對挑戰。

宏泰58 我方黑名單中列「中度威脅」

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨對此則聲稱，全球每年約發生百餘起光纜損壞事件，這是常見的事故，「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清情況下，刻意渲染、企圖政治操弄，不得人心。

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管碧玲表示，權宜輪在台灣海域滯留，海象不好時會下錨，結果會勾斷海纜，前天海巡艦艇在海上查扣的「宏泰五十八」輪船在我方黑名單中列為「中度威脅」，這次有非常強的證據可以證明其造成斷纜，目前以違反電信管理法移送，「船上發現有不尋常的物品及人，要分辨究竟是故意或意外是很大挑戰」。至於不尋常的物品及人為何？管碧玲以「檢察官偵查中」沒有透露。

管碧玲指出，對岸的小目標偷渡都是直搗黃龍，很可能就是灰色襲擾的戰術，因為其行徑有一定的模組，他們會從淘寶新買一艘小艇過來，在台灣沒有接應，而且沒有做來台生活所需的準備，說詞卻是「嚮往台灣、要來台灣生活」。

中國偷渡者模組化行動 應修法反制

管碧玲說，偷渡者不攜帶平常所使用的通訊設備，而是用新手機，不然就是兩支手機，刻意留著新的、破壞舊的，製造科技取證的困難，也為過去自己的生活軌跡設下資訊斷點。尤其偷渡者多數不以上岸為目的，而以在原地被發現或被逮捕為目的，管碧玲表示，這些模組化的行動，令人懷疑「太多的偶然，背後一定有一個必然」。

管碧玲認為，當高度懷疑這是灰色地帶襲擾戰術的一環，民主國家的司法體系要在最新法定主義、犯罪樣態明確化來作為，就遇到很大的挑戰；海纜只能夠用電信管理法移送，而小目標的偷渡則以入出國及移民法，或者是兩岸人民關係條例移送，都沒有辦法上升到國安法層次，造成我方非常重大的挑戰。

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