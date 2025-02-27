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    共軍突在高屏外海操演 國防部：挑釁

    共軍昨無預警宣布在我國高屏外海約四十浬處實施「射擊訓練」，我國海軍班超軍艦（1108）監控共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）。（國防部提供，班超軍艦上拍攝）

    共軍昨無預警宣布在我國高屏外海約四十浬處實施「射擊訓練」，我國海軍班超軍艦（1108）監控共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）。（國防部提供，班超軍艦上拍攝）

    2025/02/27 05:30

    外海40浬處「射擊訓練」 無預警宣布違反國際慣例

    〔記者方瑋立、陳昀／台北報導〕中國人民解放軍昨出動逾卅架次軍機，配合共艦實施「聯合戰備警巡」，並於期間公然違反國際慣例，無預警宣布在我國高屏外海約四十浬處實施「射擊訓練」。總統府及國防部對此表達嚴厲譴責，國防部並批評中國已是台海及印太區域和平穩定唯一且最大的威脅。

    總統府、國防部 表達嚴厲譴責

    總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已指示有關單位嚴密應處，政府全面掌握相關狀況，請國人放心。國防部說明，已即時檢派海空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

    我派兵力監控 共軍昨下午馳離

    國防部指出，自昨日上午八時四十二分起，陸續偵獲中共殲十一、空警五○○等各型主、輔戰機及無人機計卅二架次出海活動，其中廿二架次逾越中線進入我北部及西南空域，配合共艦實施所謂「聯合戰備警巡」。期間更公然違反國際慣例，在我國高雄、屏東外海約四十浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，至昨日下午三時四十分才馳離「操演區」。國軍將持續掌握周邊海空域動態，並檢派適切兵力警戒應處。

    國防部表示，中共在國際航道，無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於特定區域內進行「射擊訓練」，不但已對國際航空、航海安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁。

    國防部：中國是區域和平最大威脅

    國防部強調，中共日前於越南、澳洲外海進行射擊訓練，以及對菲律賓展開軍事威懾等各種破壞現狀的行徑，已證明中國是當前台海及印太區域和平穩定唯一且最大的威脅。國軍將持續戮力建軍備戰，嚴密掌握台海周邊情勢，以確保國防安全。

    郭雅慧說，中國連日在越南、菲律賓及紐澳外海等區域各方國際海域進行單邊威脅與騷擾行為，昨又在台灣外海國際航道無預警劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，公然違反國際慣例，更是對區域安全穩定的公然挑釁與破壞，總統府表達嚴厲譴責。

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