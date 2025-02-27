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    罷免連署爆造假 吳琪銘：不容違法操作

    民眾反映沒參加罷免立委吳琪銘的連署卻收到選委會的查詢單，因此在查詢單上勾否，懷疑名字遭冒用連署。（立委吳琪銘提供）

    民眾反映沒參加罷免立委吳琪銘的連署卻收到選委會的查詢單，因此在查詢單上勾否，懷疑名字遭冒用連署。（立委吳琪銘提供）

    2025/02/27 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕民進黨立法委員吳琪銘辦公室接獲陳情，有民眾抱怨被冒名罷免他，明明沒有參與連署，卻收到新北市選委會的查詢單。吳琪銘昨天表示遺憾，他強調，尊重人民的罷免權也願意接受民意檢驗，但絕不容許惡意盜用個資、違法操作；對此，推動罷免的「新北大掃除」召集人王昱人說，沒時間逐一查對身分，是否涉及造假應交由選務機關公平認定。

    民眾沒連署卻收到查詢單

    吳琪銘表示，服務處收到民眾陳情，表示明明沒有參與罷免連署，卻收到新北市選委會的查詢單，他一向堅持「腳踏實地、與人為善」的從政初衷，多年來的服務不分黨派，期待扮演社會的和諧力量，讓善良成為共同信念。

    他指出，擔任立委十年來，努力爭取土城司法園區、金城交流道、三峽長福橋改建、捷運三鶯線、萬大線、長福立體停車場、改建三鶯大橋等建設，年年舉辦親子及公益活動，日常服務案件更毫不懈怠，問政成績有目共睹。

    新北大掃除︰由選務機關認定

    王昱人回應說，等第二階段的連署書格式出爐後，會以連署車巡迴、擺攤方式收件，呼籲國民黨在地的黨公職人員積極協助。

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