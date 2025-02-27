罷免陳冠廷提案 再傳遭冒名連署

2025/02/27 05:30

律師接受委託 告發領銜人等涉偽造私文書、違反個資法

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕罷免民進黨嘉義縣山區立委陳冠廷的一階提議書又爆發連署造假！嘉義縣梅山鄉一位年約六十歲曾先生，昨天委任律師陳澤嘉到嘉義地檢署告發個資疑被洩漏，遭冒名連署。陳澤嘉表示，此案牽涉系統性蒐集個資，並大規模偽造文書，恐對台灣民主機制造成嚴重傷害，呼籲民眾勇於檢舉，以遏不法。

請繼續往下閱讀...

前天陳澤嘉才陪同一位新港鄉四十多歲鄭先生到嘉檢告發，遭冒名連署罷免陳冠廷。昨天陳澤嘉接受曾先生委任再到嘉檢告發陳冠廷罷免案領銜人及備位領銜人涉嫌偽造私文書、違反個資法等罪嫌。

陳澤嘉指出，曾先生未參與罷免陳冠廷連署活動，卻於兩週前收到嘉縣選委會查詢函，才驚覺遭冒名，並寫下「又沒做錯事，幹嗎（嘛）要罷免」回覆查詢函。

國民黨：民眾自主活動不便評論

陳澤嘉說，曾先生對此事感到震驚且憤怒，回想後懷疑二千年總統大選時，「某黨」邀請他擔任人頭黨員，繳交五百元換取卅萬元保險，當時提供個資也領黨證，後來未參與任何黨務活動，懷疑被冒名連署及簽名，疑個資被洩漏，要求檢方查明。

陳澤嘉受訪時雖未說明「某黨」是何政黨，事後發布的新聞資料則寫明為「國民黨」。對此，國民黨嘉縣黨部回應表示，陳冠廷罷免連署案為民眾自主發起，對民眾自主活動不便評論；個資來源可能四面八方，進而導致新聞報導的狀況發生，因此國民黨才著手修正選罷法，從嚴處理、落實正確性。

身兼國民黨嘉縣黨部主委、立委王育敏說，冒名連署可能發生在任一政黨立委罷免連署，無關藍綠。這也是為什麼國民黨要修選罷法要求連署必須附身分證影本，才可有效避免冒名或幽靈連署弊端。

陳冠廷服務處 陸續獲受害者投訴

陳冠廷說，自媒體報導民眾遭冒名連署提告事件後，服務處陸續接獲更多受害者投訴。根據目前掌握情況，此偽造連署事件恐涉及大規模、系統性違法行為，對於此類嚴重損害民主程序與公民權益行為，深感遺憾，將全力協助受害者捍衛自身權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法