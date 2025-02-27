國民黨團推普發1萬元 民進黨：藍4都何不帶頭發錢

國民黨主席朱立倫26日主持中常會。（記者張嘉明攝）

2025/02/27 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕我國去年全國稅收超出預算數五二八三億元，立法院國民黨團主張每人普發一萬元。對此，民進黨昨指出，國民黨因問政論述上不了檯面，才「大撒幣」爭取支持，統籌分配稅款也增加的台北、新北、台中及桃園四都何不帶頭發錢？顯見藍營從立院到地方首長邏輯矛盾、兩套標準。

國民黨團提出普發現金一萬元，並推動「預算法」修法，只要超收稅款超過原訂的二十％，政府就要還稅於民，至於還多少金額，由政府訂定。

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民進黨昨舉行「一手砍預算一手發現金，國民黨掏空政府賣空台灣」記者會。發言人吳崢指出，二○二四年度經濟成長較預期好，進而稅收較預期多出五二八三億元，依法將透過統籌分配款機制增撥到地方。若照國民黨的邏輯，何不把這些錢直接還稅於民？難道是捨不得、還是太小氣？抑或想把這些錢留給新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政當小金庫使用？國民黨邏輯矛盾、莫名其妙。

民進黨發言人戴瑋姍則回顧，前行政院長蘇貞昌時期普發現金六千元，當時有人提議地方政府「加碼」跟進發現金，台北市長蔣萬安卻高舉「市政優先」，侯友宜宣稱要「做出人民有感的建設優先」，張善政回應「不要債留子孫」，盧秀燕更只以一句「新年快樂」帶過，明顯看出國民黨根本是兩套標準。

朱︰藏富於民還錢於民

對於民進黨的批評，國民黨主席朱立倫昨於中常會發表談話表示，民進黨喊刪預算是掏空台灣，普發現金、財劃法修法也是掏空台灣，但把原來該屬於地方的錢，給地方政府好好做建設，哪裡是掏空台灣？

朱強調，總預算應該砍的不砍，超收的預算沒有用在該用的地方，民進黨揮霍浪費，真正做的是掏空人民；國民黨真正做的是藏富於民、還錢於民。

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