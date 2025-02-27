涉收中共錢 做總統大選假民調 記者、學者二審依反滲透法判刑

自稱民調專家的退休學者蘇雲華，被依反滲透法判9月徒刑。 （資料照）

2025/02/27 05:30

一審反滲透法不成立 二審大逆轉

〔記者張瑞楨／台中報導〕身兼記者與「指動新媒體傳播有限公司」負責人林献元，涉嫌於總統與立委選舉期間，與自稱是民調專家的退休副教授蘇雲華接受中共官方指示，收十三萬餘人民幣，捏造不實總統大選民意調查九次，台中地檢署依反滲透法等罪名起訴；台中地院審理卻認定反滲透法不成立，僅依違反總統副總統選罷法等罪名，判處林八月徒刑、蘇四月徒刑，皆可易科罰金。高等法院台中分院大逆轉，認定二人觸犯反滲透法，協助中共介入我國總統大選，昨天改判林九月徒刑，蘇六月徒刑，但都宣告緩刑；可再上訴。

林献元判9月 蘇雲華判6月

一審認為不構成反滲透法理由，是認為檢方所指滲透林献元的來源，是隸屬中共福建省委員會「海峽導報」的幹部兼記者林靖東，此人曾申請來台採訪，台灣未拒絕，林献元從事兩岸新聞採訪，與中國記者或中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華，有聯繫交換資訊，並非不能理解或想像，無法認定他受中共官方指揮，不構成反滲透法。

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高等法院台中分院卻認為，林献元於發布不實民調前，先以微信傳送造假數據給陳斌華，林靖東再用微信帳號撥錢至林献元微信帳戶；林献元甚至於發布不實民調前，請林靖東「到時候數據出來，你再自己調整給我」、「你再修改」等。林献元也告訴蘇雲華「有始有終，才能請款？」蘇回答「老師配合你！」等，顯示二人均具有營利的意圖，以及受滲透來源指示偽造民調，具有直接故意或不確定故意。

二審強調，林献元與蘇雲華都知悉中共是主張採取非和平手段、危害我國主權，與我國武力對峙的境外敵對勢力，二人身為記者與退休大學副教授，卻意圖營利而受中共滲透，偽造民調，違反職業與學術倫理，協助中共操弄假民調，介入我國總統大選，誤導選民，妨害總統副總統選舉投票公正、公平與純潔，兩人部分認罪，尚有悔過之心，據此宣告緩刑。

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