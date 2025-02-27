林岱樺獻金案 檢調再搜通法寺、偵訊住持

檢調26日上午再度前往通法寺發動搜索，再度將通法寺住持釋煌智（右）帶回偵訊、釐清案情。（中央社）

2025/02/27 05:30

〔記者黃佳琳、陳政宇／綜合報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金案，胞弟林岱融和王女、黃女兩名助理前晚被高雄地院羈押禁見，至於通法寺住持釋煌智原本獲一百萬元交保，檢調昨天二度上門搜索，並將釋煌智帶回偵訊。

高雄檢調廿日偵辦林岱樺涉嫌詐領助理費和違法收受政治獻金，檢方複訊後諭令林岱樺一百萬元交保，她的胞弟林岱融和王姓弟媳、黃姓女會計則被聲押；與林岱樺關係密切的釋煌智近日父喪，檢察官複訊後也諭令一百萬元交保，回家處理後事。

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林岱融、王姓弟媳、黃姓女會計三人被檢方聲押後，原被高雄地院裁定各六十萬及七十萬元交保，雄檢不服抗告成功，高雄地院前晚重開羈押庭，林岱融三人被法官改裁定羈押禁見；專案小組信心大振，昨天上午二度搜索通法寺，釋煌智等人被帶至調查局南機站偵訊。

據悉，專案人員評估，目前立法院已經開議，若要再「動」林岱樺，在憲法保護傘下，依法須立法院同意才得以逮捕，且林日前高呼「司法干預政治、司法干預初選」，引發政壇關注，要再有強勢作為恐有政治後座力，決定先從周邊加強鞏固證據。

為「政治干預司法」說詞致歉 林︰並非指控民進黨或司法人員

另外，林岱樺前天為「政治干預司法」一席話致歉，表示並非指控任何民進黨內人員、或是恪守職責的司法人員。外傳該話惹怒兼任民進黨主席的總統賴清德，民進黨發言人吳崢受訪回應，賴總統無論對誰說法都一樣，亦即司法有其獨立性，毋枉毋縱；民進黨同時會用最高標準，時時刻刻警惕，不要觸犯法律。

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