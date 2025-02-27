為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴︰黨公職助理 不得任用配偶、三親等

    兼任民進黨主席的總統賴清德（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德（資料照）

    2025/02/27 05:30

    比照「公務人員任用法」標準

    〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕民意代表涉詐助理費爭議頻傳，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在民進黨中常會，要求民進黨公職應採最高標準，民代助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，並須提供多元管道培育優秀專業人才。

    據轉述，賴表示，近年各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，大家更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守三項原則。

    賴說，第一，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議。第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務，以及向政府提出專業的監督及政策建言。

    第三，黨公職要尊重、善待團隊助理，並提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。賴指出，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人的託付，與全體黨公職共勉。

    林右昌︰研議納入黨章規範

    立委王定宇會後表示，賴清德說，民進黨的民選公職都是台灣人民栽培出來，許多公職競選時，民眾擔任志工協助，當選後不應聘請三親等內的親屬擔任公費助理；若現有聘任情形，給予六個月進行人事調整，未來將以黨紀要求落實本決議。與會者轉述，黨秘書長林右昌允諾，將研議是否修改黨章、納入明確規範。

    「公務人員任用法」第廿六條明定，各機關長官對於配偶及三親等以內血親、姻親，不得在本機關任用，或任用為直接隸屬機關的長官；對於本機關各級主管長官的配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

    許智傑推草案 公費助理法制化

    立委許智傑也提出「立法院公費助理任用法草案」表示，國會助理無明確法律條文規範，經常有權無責，因為只有勞工身分，無法受到公務員相關法規的規範，所以參考美國及日本國會制度，明確制定公費助理的責任與義務，以期公費助理法制化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播