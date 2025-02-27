賴︰黨公職助理 不得任用配偶、三親等

兼任民進黨主席的總統賴清德（資料照）

2025/02/27 05:30

比照「公務人員任用法」標準

〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕民意代表涉詐助理費爭議頻傳，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在民進黨中常會，要求民進黨公職應採最高標準，民代助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，並須提供多元管道培育優秀專業人才。

據轉述，賴表示，近年各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，大家更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守三項原則。

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賴說，第一，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議。第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務，以及向政府提出專業的監督及政策建言。

第三，黨公職要尊重、善待團隊助理，並提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。賴指出，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人的託付，與全體黨公職共勉。

林右昌︰研議納入黨章規範

立委王定宇會後表示，賴清德說，民進黨的民選公職都是台灣人民栽培出來，許多公職競選時，民眾擔任志工協助，當選後不應聘請三親等內的親屬擔任公費助理；若現有聘任情形，給予六個月進行人事調整，未來將以黨紀要求落實本決議。與會者轉述，黨秘書長林右昌允諾，將研議是否修改黨章、納入明確規範。

「公務人員任用法」第廿六條明定，各機關長官對於配偶及三親等以內血親、姻親，不得在本機關任用，或任用為直接隸屬機關的長官；對於本機關各級主管長官的配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

許智傑推草案 公費助理法制化

立委許智傑也提出「立法院公費助理任用法草案」表示，國會助理無明確法律條文規範，經常有權無責，因為只有勞工身分，無法受到公務員相關法規的規範，所以參考美國及日本國會制度，明確制定公費助理的責任與義務，以期公費助理法制化。

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