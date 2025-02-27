斷我海纜 中國權宜輪船長聲押 7船員電子監控、限制住居

有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰五八」，疑故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，台南地檢署昨晚聲押中國籍王姓船長，船上7名船員以電子設備監控、限制住居。圖為海巡登「宏泰五八」調查。（資料照，海巡署提供）

2025/02/27 05:30

〔記者王捷／台南報導〕具有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰五八」，疑似故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，台南地檢署昨晚聲押禁見中國籍王姓船長，船上七名船員以電子設備監控、限制住居。

船上罕見有更換船名設計

懷疑是有特定目的掛牌船

調查人員覺得有異的是，船艏和船艉船名處，加了可以改變船名的插槽，可隨時抽換鐵板變更船名，懷疑這是一艘「掛牌船」。

請繼續往下閱讀...

廿五日凌晨，海巡署接獲中華電信報案「台澎第三海纜」發生斷裂，海巡人員前往現場時，發現多哥籍「宏泰五八」貨輪長時間下錨滯留，隨即廣播驅離，並持續監控。

海巡人員查看「船舶自動識別系統AIS」時，發現貨船匿名為「宏泰一六八」，試圖隱藏真實船名，立即調派配有武裝的「旗津艦」與巡防艇增援，將「宏泰」輪押返台南安平港。

「宏泰五八」在將軍漁港附近滯留三天、匿名船身識別訊號，對海巡人員的七次廣播驅離警告置若罔聞，王姓船長與七名船員都是中國籍，海巡署懷疑海纜破壞不是單純意外，且在斷纜後，「宏泰五八」迅速往中國方向航行，疑似預謀行動。

調查人員還發現，船上有可更換船名的設計，船艏和船艉漆上的船名處，增製可改變船名的插槽。根據「船舶法」規定，船體上的船名不能隨意變動，變更需經註冊申請手續。調查人員指出，一般貨輪，不會有這種設備，懷疑這是為了特定目的的「掛牌船」。

對於「宏泰五八」的異常行為，王姓船長未說明清楚，檢方將持續調查貨輪的航行紀錄、AIS數據、通聯紀錄，釐清其滯留海域、破壞海纜的具體動機與背景，不排除與中國「灰色地帶行動」有關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法