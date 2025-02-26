花蓮罷傅傳查水表 民政處長挨批

花蓮縣議員楊華美（左）、張美慧（右）舉行記者會公佈民眾爆料「查水表」內容。（記者王錦義攝）

2025/02/26 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕公民團體發起罷免國民黨籍立委傅崐萁，事後遭戶政人員到家中詢問，引發「查水表」質疑。花蓮縣議員楊華美、張美慧昨以縣府檢討報告及用LINE下令公務員外出，質疑民政處長明良臻就是整件事情的幕後影武者，楊華美說，明良臻囂張跋扈讓基層公務員難以依法從事公務。

議員質疑影武者 明良臻：依法行政

明良臻回應說，沒有看到相關報告內容，中選會是獨立機關，議員怎麼看得到？喝斥公務員的定義內容是什麼？他不知道所謂的喝斥是指什麼；民政處是負責行政協助，請各機關秉持行政程序法精神，做相關公文往來，在行政上更順暢，憑著行政程序法與公務人員服務法去查證核實，如碰到安全顧慮，提醒請同仁注意自身安全，依法行政怎麼會有問題？

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民進黨籍議員張美慧說，她接獲爆料，四到五日這段時間，縣府某高層要求戶政人員複印提議人資料，公務員害怕得罪只好配合，不清楚複印用途。同時，明良臻在「民政處主管幫」LINE群組提醒「各位查對資料時務必不要單身」，知悉且授意基層公務員違法出外訪查，隔日爆發查水表事件，明良臻又默默收回該訊息，近期會把相關檢舉資料提供檢調單位。

無黨籍議員楊華美說，查水表事件後兩天，有公務員本於職責前往民政處了解事發經過，竟遭明良臻大聲喝斥，選委會函請戶政機關依據戶籍登記資料查對，用戶政機關電腦輸入確認資料正確與否即可，都不會有派員親訪的情事發生；檢討報告中，戶政人員的說法卻是被要求「登門親送簽名真偽查詢單」，跟縣府說詞明顯矛盾。

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