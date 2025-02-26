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    連署參選副總統涉行賄 共和黨主席周克琦 二審仍判刑3年

    共和黨主席周克琦連署參選副總統卻涉嫌行賄，一審判刑3年，高等法院昨判決駁回周克琦上訴。（資料照）

    共和黨主席周克琦連署參選副總統卻涉嫌行賄，一審判刑3年，高等法院昨判決駁回周克琦上訴。（資料照）

    2025/02/26 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕「共和黨」主席周克琦前年與前十大槍擊要犯藍信祺登記搭檔參選正、副總統，其中周選副總統，卻涉嫌在連署期間以兩百元現金行賄廿多位民眾參與連署，台北地院依違反總統副總統選罷法的連署行賄罪，判周三年徒刑、併科罰金兩百萬元，褫奪公權五年；周不服上訴，高等法院昨判決上訴駁回，可上訴。

    檢方起訴指出，藍信祺與周克琦前年九月間有意搭檔參選第十六任總統、副總統，經中選會公告為第十六任總統、副總統被連署人，周為提升連署人數、拉抬聲勢，前年十月廿一日及廿二日在新光三越台北站前店前廣場、亞洲廣場大樓等處舉辦造勢活動，並設立連署攤位舉辦連署活動，周以每人兩百元代價向廿六位民眾收購連署書，共花費五千二百元。

    北檢前年十二月依總統副總統選舉罷免法的連署行賄罪起訴周克琦，藍信祺則獲不起訴處分，另外，協助周發放款項的傅女等兩名工作人員則獲緩起訴處分。

    北院審理認定，周克琦廣泛行賄，犯罪後矢口否認，判周三年徒刑、併科罰金兩百萬元，褫奪公權五年。周不服上訴，高等法院昨判決上訴駁回。

    涉為中共發展組織 何建華二審仍無罪

    另外，曾任中華婦女聯合會理事長、統促黨前不分區立委候選人何建華，被控收受中國統戰部資金，為中在台發展組織，何還指示該協會秘書包克明撰寫年度統戰工作報告，遭依違反國安法發展組織罪嫌起訴，但一審判何、包皆無罪，何涉選罷法部份，判決免訴；高等法院昨仍判決何、包涉國安法部份均無罪，何涉選罷法部份，改判無罪，均可上訴。高檢署表示，收到正式的判決書後，再研議是否提起上訴。

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