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    首頁　>　政治

    京華城弊案 朱亞虎、陳俊源緩起訴

    京華城弊案，鼎越開發公司前董事長朱亞虎（左）因認罪獲緩起訴。（資料照）

    京華城弊案，鼎越開發公司前董事長朱亞虎（左）因認罪獲緩起訴。（資料照）

    2025/02/26 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉京華城弊案被起訴，台北地檢署查出，威京集團主席沈慶京曾指示子公司鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源，利用捐「政治獻金」二一○萬元行賄柯，考量朱、陳兩人有悔悟，予以緩起訴，期間均為兩年，朱須向公庫支付三三○萬元、陳一二○萬元；另，國民黨台北市議員應曉薇友人王尊侃、助理陳佳敏被控收賄部分因罪嫌不足不起訴。四人經檢方職權再議後，高檢署日前駁回確定。

    應曉薇友人及助理不起訴

    檢方調查，沈慶京在二○二○年二月透過朱亞虎牽線，前往市長室與柯文哲會面。過程中，柯同意將京華城陳情案送都委會研議，再由前副市長彭振聲掌控的都委會通過容積獎勵；兩人「密室會談」超過一個小時，在外等候的朱亞虎見到沈「臉露滿意微笑」。

    檢方調查，隔月十日，柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇舉行便當會，裁示將根本尚未提出陳情函的京華城案函送都發局，並指示前都發局長黃景茂把陳情案送都委會研議；等京華城提出陳情函後，市長辦公室隨即交辦都發局，都市計畫科遂以「奉交下」提送都委會研議。

    檢方調查，三月廿三日，沈慶京涉指示朱亞虎、威京集團財務部經理張志澄匯款二一○萬元給柯文哲，張志澄協調威京集團不知情六名員工，陳俊源則以自己名義，從威京領取每人各卅萬元，七人共捐二一○萬元給民眾黨；事後兩人坦承犯行獲不起訴；另王尊侃、陳佳敏則被控與應曉薇一同收賄，因罪嫌不足獲不起訴。

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