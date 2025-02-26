立委林岱樺涉貪案 胞弟林岱融等3人更裁收押

民進黨立委林岱樺涉貪等案，高雄地院昨晚召開羈押庭，林岱樺胞弟林岱融（中）和黃姓、王姓兩名服務處人員改裁羈押禁見。（記者黃佳琳攝）

2025/02/26 05:30

〔記者黃佳琳、鮑建信／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉貪等案，高雄地檢署上週聲押其胞弟林岱融和黃姓、王姓兩名服務處人員，均被地院裁定交保，檢方提起抗告，高等法院高雄分院認為仍有疑點未釐清，撤銷發回更裁，高雄地院昨晚七點半召開羈押庭，三人改裁羈押禁見。

據了解，林岱樺涉詐領助理費等案，雄檢認為她觸犯貪污治罪條例，涉嫌利用職務詐取財物，下令一百萬元交保；她的胞弟林岱融和服務處人員黃麗雪和王瓊翎，有串證、滅證之虞，聲請羈押禁見。高雄地院裁定林男七十萬元交保，其餘兩人各六十萬元交保，並限制住居，不得有任何形式串證行為。

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據悉，林岱樺崇信佛法且茹素多年，與轄區通法寺的關係匪淺，通法寺住持釋煌智涉嫌以林父為名成立基金會，將政治獻金違法洗進通法寺。此外，林岱樺也被控以妹妹林岱縝等人當人頭，將助理費詐出匯入林岱縝等人的帳戶，待累積至一定金額後，再由胞弟林岱融所屬的稅務事務所，將錢存入林岱樺的私人帳戶挪作私用，不法金額總計三千七百多萬元。

知情人士透露，林岱融在偵訊時已扛下所有責任，但因案情有所保留，且意圖滅證，檢察官才會聲押，但法官認為只要限制被告之間互相聯絡，就能避免串證，因此不同意羈押林岱融及兩名助理。

檢方抗告指出，院方已知曉林男有刪除手機對話等湮滅證據行為，並認定承辦檢察官蒐證明確，被告行為也有法定羈押原因，卻未羈押禁見；高雄高分院認為仍有部分疑點未釐清，裁定撤銷發回，由地院重新裁定。

昨天晚上七點半，高雄地院重開羈押庭，法官於晚間九點半做出裁定，林、黃、王三人全羈押禁見。

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