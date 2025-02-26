馬祖「記號票」曝賄選手法 監院籲中選會：加嚴「有效票」認定

監察院通過監委林郁容（左）、范巽綠（右）調查報告，建請中選會評估是否加嚴「有效票」認定標準。（記者王藝菘攝）

2025/02/26 05:30

〔記者方瑋立、李文馨／台北報導〕監察院接獲民眾陳情，調查發現，馬祖二○二二年地方公職人員選舉大量出現蓋印於候選人號次、人像或姓名欄以及重複蓋章的有效選票（俗稱「記號票」），且經連江地院判決證實其存在與賄選案件有關。監察院六日通過監委林郁容、范巽綠調查報告，建請中選會評估是否加嚴「有效票」認定標準。

連江地方法院一一一年度選訴字第一號及一一二年度選訴字第一號刑事判決，證實馬祖選舉有「記號票」存在，且認定被告犯「公職人員選罷法」中交付不正利益罪（賄選）定讞。

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對此，林郁容、范巽綠調查發現，有心人士在連江縣透過「記號票」賄選的問題已存在多年，至今無法有效解決的原因，在於中選會歷年「選舉票有效與無效之認定圖例」對有效票之認定標準過於寬鬆，雖曾經修訂八次，現行卻仍維持一九八○年所公告標準。

有效票認定太寬鬆 影響選舉公正性

監委指出，馬祖二○一四年即有地方媒體揭露「記號票」弊端，甚至傳出暴力恐嚇選民的情形。台灣國民至今已有數十次投票經驗，以公民選舉水準而言，選舉人多已普遍習慣使用選票圈選欄，中選會對於有效票認定過於寬鬆，已影響到選舉的公正性，若不檢討形同幫助不良意圖者介選。

監委建議，中選會應將有效票限縮於蓋在圈選欄內，或至少須碰到圈選欄邊線，且在印製選票時，加強圈選欄邊線識別、警語，以及對選舉人和選務人員的宣導和教育。

中選會副主委陳朝建昨指出，選務皆依法辦理，中選會對此並無評論或回應，各界可能都有不同聲音，選務機關也都會聆聽綜整不同意見，就法令規定、實務可行性等予以兼顧。

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