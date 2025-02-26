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    反制查水表 大罷免人權律師團成立

    廿餘位人權律師昨宣布成立「大罷免人權律師團」，保護參與罷免民團、公民不受查水表、迫害。（記者林哲遠攝）

    廿餘位人權律師昨宣布成立「大罷免人權律師團」，保護參與罷免民團、公民不受查水表、迫害。（記者林哲遠攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮到來，中選會已收到六十四案罷免案送件數。多位人權律師昨與罷團志工召開記者會宣布，成立二○二五大罷免人權律師團，來保護參與罷免的民團、公民不受地方政府查水表、迫害。

    律師團代表羅浚晅醫師表示，公民罷免團體站出來用法定程序，完成公民參政是天經地義，卻看到很多幕後黑手阻撓，包含拿連署單敲門、查水表、領銜人被查身家等。當罷免志工站在第一線守護大家時，律師團就要成為他們的後盾。

    由二十二位律師組成的律師團列出四大任務，第一，將提供罷免發起人、領銜人、連署人等參與者必要的法律諮詢與支援；第二，若罷免行動參與者遭受人身威脅、惡意檢舉或其他法律攻擊，律師團將提供訴訟程序協助；第三，律師團將督促行政、司法機關公正執法；第四，若發生嚴重侵害民主權利的情況，將透過國內外媒體與國際人權組織，揭露相關事實。

    提議罷免國民黨立委邱鎮軍的領銜人、客家文學大老李喬透過預錄影片說，罷免這條路不會順利，會有很多政治、黑道力量干預；如今有律師們願意提供協助，才能鼓勵更多人參與，讓罷免順利成功。

    提議罷免國民黨立委洪孟楷領銜人方柏翔表示，一路走來遇到重重阻礙與壓力，台灣的民主自由正在被蠶食。罷免國民黨立委牛煦庭的團體志工陳牧師和罷免國民黨立委葉元之「板橋大刪元」的團隊志工也都說，有人權律師團的協助，相信能吸引更多有志者加入罷團的行列。

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