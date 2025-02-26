嘉市罷免案》死活都偽造 領銜人致歉：停止二階連署

律師陳澤嘉陪同被冒名連署罷免案的鄭姓女子到嘉義地檢署提告。（記者林宜樟攝）

2025/02/26 05:30

立委王美惠：凸顯冒名連署 證明抄名冊造假確實存在

〔記者林宜樟／嘉義報導〕罷免民進黨嘉義市立委王美惠及嘉義縣立委陳冠廷的一階提議書傳出冒名連署，昨天各有一位民眾到嘉義地檢署提告。罷免王美惠的連署領銜人「愛嘉聯盟」陳姓市民昨向被冒用身分連署的民眾及家屬表達歉意，並表示此事觸犯他的底線，宣布停止二階連署行動。

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律師陳澤嘉說，嘉義市罷免案日前發生死者被冒名連署事件，昨又有民眾被冒名連署而提告，「死活都偽造」。陳澤嘉昨陪同嘉義市六十五歲鄭姓女子及嘉義縣新港鄉四十多歲鄭姓男子到嘉義地檢署，對罷免案領銜人及備位領銜人提告涉嫌偽造私文書、違反個人資料保護法及公職人員選舉罷免法等。

嘉市縣各有民眾提告遭冒名連署

陳澤嘉說，目前嘉義市接獲兩件、嘉義縣接獲三件遭冒名提議罷免委託案，民眾共同點均是曾在數十年前加入「某黨」，擔任人頭黨員，未繳黨費，不一定有黨證，懷疑資料因此洩漏，也擔心個資外洩給詐騙集團，相關罷免案可能存在計畫性、規模性及組織性的大量偽造行為。

陳澤嘉受訪時雖未說明「某黨」是何政黨，事後發布的新聞資料則寫明為「國民黨」。國民黨嘉義縣市黨部均稱冒名提議罷免案與國民黨無關，市黨部主委蔡明顯表示黨員資料不可能從黨部流出，民眾也可能是參加其他團體留有資料而外洩，國民黨沒有人頭黨員，此事還需查證；國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程說，連署資料來自四面八方，無法評論，更因為有發生這些問題，國民黨才會修正選罷法，從嚴處理。

王美惠說，民眾個資被盜用於連署書，不可容忍，此事凸顯冒名連署的問題，證明抄名冊造假的情形確實存在，由於選委會並非每份連署書都會查核，無法防堵假冒問題，更可能縱容違法；陳冠廷表示，尊重憲法賦予的罷免權，但不能透過偽造手段進行，呼籲所有被冒名連署的民眾勇敢檢舉提告。

嘉義地檢署表示，民眾委任律師提告，地檢署受理並速予分案，檢察官依法偵查。

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