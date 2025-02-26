時力等籲藍白同意覆議 補救總預算

時代力量等五在野黨及公督盟昨共同呼籲，藍白應停止政治鬥爭、別再癱瘓國家，同意覆議是補救總預算唯一的路。 （記者劉信德攝）

2025/02/26 05:30

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕藍白立委大砍今年度中央政府總預算，總預算案送出立院更未明列總刪除數，行政院擬廿七日提出覆議。時代力量、社會民主黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進黨、台灣綠黨五個在野政黨及公督盟昨在立法院共同召開記者會，呼籲藍白應停止政治鬥爭、別再癱瘓國家，「同意覆議，是補救總預算唯一的路」。

另一方面，國民黨力推「還錢於民2.0」，主張全民普發現金一萬元，並列為本會期優先議案，民進黨質疑不顧政府財政，國民黨主席朱立倫昨受訪批評民進黨只想集權又集錢，難道政府超徵的稅收，都要讓民進黨來花才是對的嗎？人民的血汗錢多繳，當然應該還錢於民！

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公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，藍白審預算是「無差別攻擊」，怎會想把政府單位業務費刪到只剩一元，甚至將機關預算刪到變成負數，這是負責任的政黨嗎？毫無專業，還在嘴硬，刪減及凍結金額到現在都算不出來，這是民主國家的笑話，「這種爛國會，可以不罷免嗎？」

時代力量黨主席王婉諭批評，這次總預算審查結果無法提供具體的減列數字，直接違反「預算法」。立法院不敢寫明、算不出來「共計減列」多少錢，原因在於藍白兩黨聯手通過的「院會減列」與「通案減列」預算案充斥自相矛盾，而且金額也不確定，這是非常離譜。

台灣基進黨主席王興煥說，國防預算遭刪減八十四億元、凍結九百億元，可能被視為對中國示好的訊號。他強調，「唯一合憲的修正方式是行政院提起覆議，立法院通過後重新審議，才是憲法國家對體制的尊重」。

台灣綠黨發言人王彥涵說，讓政治獻金公開透明的「陽光法令」長期由監察院負責，藍白大砍監院預算，難道想開「獻金黑箱」大門？行政院應提起覆議，立法院應同意覆議，並重新審議總預算，才能真正維護國家長遠利益。

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