卓反問藍白：哪項預算不重要？

立法院新會期昨開議，行政院長卓榮泰率部會首長赴立院報告施政方針並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/02/26 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳、方瑋立／台北報導〕立法院大幅刪減及凍結今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰昨在立院報告施政方針時表示，今年的歲出扣除新增預算與去年相同，再經大幅刪減，預算比去年少；他並反問，六都、地方政府的預算都在增加，國家經濟也在成長，為何中央政府總預算，卻必須比去年少？「難道新增的項目都不要做嗎？哪一項不重要？請先進指教」。

卓榮泰指出，今年度中央政府總預算歲出規模為三兆一三二五億元，較去年增加二八○六億元，包含公共建設七九八億元、國防經費四一五億元、健保財務協助方案三三六億元、健康台灣深耕措施六十億元、國家癌症防治計畫四十億元、撥補住宅基金興辦社宅等兩百億元、國民年金一三六億元、科技發展計畫一九○億元，以及兩歲至未滿六歲幼兒照顧及服務四十九億元等多項施政計畫。

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國家經濟成長 為何預算要減少

他反問：「哪一項不重要？哪一項可以不要做？」新增項目二八○六億元是過去沒有的，今年六都、地方政府的預算都在增加，國家的經濟也在成長，為何中央政府的預算，卻必須比去年少？

行政院預計在廿七日對總預算案提出覆議，卓榮泰表示，這次出現若干預算數和過去法定不一致的地方，比如外交部其中一筆預算，刪除數超過原本的預算數；且依過去三年平均的刪減和凍結數來相比較，今年刪減數是過去三年的六倍、凍結數是九倍，很明顯讓所有的行政單位窒礙難行。

他強調，目前主計總處、財政部和公法學者還在研究如何來行使合法合憲的救濟程序，核定後會依序來完成。

行政院也評估本週四院會提出「財政收支劃分法修正案」的覆議，卓榮泰答詢表示，財劃法修正案內容，有幾項不適當、不合理之處，其中水平分配會造成未來城鄉差距擴大，以及錢帶過去，事權卻沒有帶走，或者事權要帶多少，法案中也未清楚說明。

卓強調，期望未來能有更充裕的時間和地方再談，算得更精確。「絕不是中央集錢又集權」，原則是希望能夠分給地方的，都讓地方來承接，很希望財劃法還有機會，「大家能夠重新來審議」。

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