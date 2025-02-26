赴立院報告施政方針 卓揆強調團結 5大急迫問題待解

立法院新會期昨開議，行政院長卓榮泰率部會首長赴立院報告施政方針並備詢。國民黨立委上台高喊「謊言政府、詐騙治國」、「苦民所苦、還錢於民」等口號（記者塗建榮攝）

2025/02/26 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期昨開議，行政院長卓榮泰率部會首長赴立院報告施政方針並備詢，卓揆以去年世界十二強棒球賽為例，強調「團結比什麼都重要」；談及今年施政方針，他說，國內仍有五大急迫問題需要面對與解決，包含人口對策、打詐反毒、人才人力、平穩物價及能源轉型。

藍委高喊還錢於民

杯葛數分鐘即退席

在卓榮泰進行報告前，國民黨立委上台高喊「謊言政府、詐騙治國」、「苦民所苦、還錢於民」等口號；民進黨團則拿起「報告備詢、理性對話」的手舉牌要求繼續開會，藍營杯葛數分鐘後即退席。

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卓揆表示，二○二四年的台灣是「在整合中進步，在調適中豐收」的一年，面對國家未來的挑戰與機會，行政院及立法院應在尊重與包容的基礎上，合作推動各項福國利民的法案。行政院對於立法院通過的法案如認有重大爭議、窒礙難行，可經總統核可移請覆議、聲請釋憲等循憲政程序尋求救濟，最終則由憲法法庭明確分際，維護憲政秩序，以民主鞏固民主，強化台灣韌性。

卓揆以去年世界十二強棒球賽為例，強調只要朝野、中央和地方、政府與民間團結一致，將能持續寫下屬於中華民國台灣、也鼓舞世界的成功故事。今日的成功，奠基於過去的努力；明日的榮耀，是因為今日的團結，這個時候，「團結比什麼都重要」。

卓揆也說，他始終堅信，朝野必須「和解共生」，才能順利推動各項福國利民的法案；兩岸關係應在對等、尊嚴原則下「和平共榮」，才能確保台海和平穩定；台灣必須緊密與全世界積極互利合作，才能「合作共贏」。

卓揆表示，他與行政團隊一直秉持「誠意溝通、人民優先」的理念，與立法院及立委持續溝通，盼能在維護憲政秩序、捍衛人民憲法權利的基本前提下，為全體國人創造最大的福祉。只要朝野一致，攜手合作，必能「團結大台灣、布局全世界」，開創壯大台灣新時代的顛峰。

針對今年施政方針，卓揆說，台灣要持續在世界舞台扮演重要角色，國內仍有五大急迫問題需要面對與解決，包含人口對策、打詐反毒、人才人力、平穩物價及能源轉型。他強調，行政團隊責無旁貸，必須為老問題找新方法，為新問題找好方法，才能持續落實對全體人民的承諾。

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